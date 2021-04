Serena Iansiti è incinta: primo figlio dal compagno spagnolo

Cicogna in volo per Serena Iansiti. L’attrice di Latina è in dolce attesa. Dopo l’annuncio sui social network la 35enne ha confermato la notizia alla stampa. Per la Livia de Il Commissario Ricciardi si tratta del primo figlio. Il parto è previsto in estate. Serena è felicemente fidanzata da anni con uno spagnolo, il direttore della fotografia Ferran Paredes Rubio.

La Iansiti è felicemente fidanzata con Rubio da un paio d’anni e oggi la coppia ha deciso di diventare a tutti gli effetti una famiglia. Un sogno che si realizza per Serena, che fino a qualche tempo fa si è esercitata nel ruolo di zia. Un momento davvero felice per l’interprete, che da tempo voleva diventare mamma. Non solo: grazie alle ultime serie tv si sta affermando sempre più nella lunga serialità italiana.

Come spiegato al settimanale Nuovo Tv, Serena Iansiti si sta preparando al parto facendo una vita molto semplice. Lunghe camminate nel verde e alimentazione sana e corretta. L’attrice ha già chiarito che sarà una mamma lavoratrice: ha intenzione di tornare a lavorare subito dopo il parto.

Del resto Serena Iansiti è attesa sul set della seconda stagione de Il Commissario Ricciardi. Una serie che l’ha vista protagonista accanto a Lino Guanciale e che è stata un grande successo su Rai Uno.

La vita privata di Serena Iansiti

Classe 1985, nata a Napoli ma cresciuta a Latina, Serena Iansiti ha studiato al Centro sperimentale di cinematografia. La grande popolarità è arrivata nel 2007, quando è stata scelta per ricoprire il ruolo di Lavinia in Centovetrine. Ha poi lavorato in altre fiction di successo quali: Squadra Antimafia 4- Palermo oggi, I segreti di Borgo Larici, Le tre rose di Eva, I bastardi di Pizzofalcone, Che Dio ci aiuti, Don Matteo.

Serena Iansiti è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. L’attrice si tiene lontana dal gossip e da inutili chiacchiericci. Prima di conoscere l’attuale compagno Ferran Paredes Rubio, dal quale aspetta un figlio, Serena è stata legata per cinque anni all’attore Paolo Pierobon.