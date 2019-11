Serena Grandi dopo il furto: lascia Rimini e scende in politica con Salvini

Serena Grandi dopo il furto a Rimini vuole scendere in politica accanto a Matteo Salvini

Serena Grandi è ancora devastata per quanto accaduto qualche giorno fa. Quando alcuni malintenzionati hanno svaligiato la sua casa di Rimini, portando via più di centomila euro di gioielli. Tra questi molti monili dei genitori e dell’ex marito dell’attrice, compresi alcuni orologi preziosi. Un duro colpo per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ora vuole lasciare l’Emilia-Romagna – dove è nata e cresciuta – ed è addirittura pronta a scendere in politica. Rigorosamente accanto a Matteo Salvini, l’ex vicepremier che la Grandi stima parecchio, tanto da condividere in toto il pensiero del politico.

Le dichiarazioni di Serena Grandi dopo il furto a Rimini

“Ci vogliono le ruspe, soprattutto a Rimini, che ormai è un Far West. Dopo le sei di sera scatta il coprifuoco e io non esco perché ho paura”, ha dichiarato Serena Grandi al settimanale Nuovo. “C’è troppa brutta gente in giro. Ci sono tanti extracomunitari che arrivano a Rimini e cominciano a rubare per vivere, svaligiando appartamenti. Ormai non riconosco più la città dove sono nata e cresciuta: il sindaco si interessa soltanto dei grandi eventi e di realizzare nuove piste ciclabili e trascura noi cittadini che non ci sentiamo sicuri neanche a casa nostra”, ha aggiunto. “Così non posso andare avanti. Credo che sia arrivato il momento di lasciare per sempre Rimini per trasferirmi a Milano, vicino a mio figlio. Lo faccio a malincuore, così potrò tornare a sentirmi sicura”, ha puntualizzato.

Serena Grandi vuole occuparsi di politica insieme a Salvini

Qualche giorno fa Serena Grandi ha incontrato Matteo Salvini e presto lo rivedrà per parlargli di quanto accaduto a Rimini. Non solo: la 61enne è addirittura intenzionata a scendere in politica per risolvere in prima persona i problemi che attanagliano l’Italia. In particolare l’ex moglie di Beppe Ercole vorrebbe dedicarsi alle politiche sociali e portare avanti la lotta contro il femminicidio.