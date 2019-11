Ladri a casa di Serena Grandi, l’attrice si sfoga: “Salvini serve la ruspa”

Serena Grandi derubata: ladri nella casa dell’attrice a Rimini

Brutta disavventura per Serena Grandi. La nota attrice è stata vittima di un furto nella sua abitazione a Rimini, città dove è nata e cresciuta. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato tutto su Instagram dove, tra le varie storie, ha tirato in ballo pure l’ex vicepremier Matteo Salvini. I malviventi si sono intrufolati nella casa della Grandi nel pomeriggio di venerdì 8 novembre. Solo in serata, al suo rientro, Serena ha allertato le forze dell’Ordine, che ora stanno indagando sulla faccenda. A quanto pare sono stati portati via alcuni oggetti d’oro e i ladri hanno addirittura trafugato le ceneri dei genitori dell’artista in cerca di qualche prezioso.

Serena Grandi vuole incontrare Matteo Salvini: l’appello

“Matteo, ci vuole la ruspa”, ha detto Serena Grandi su Instagram condividendo l’accaduto con i suoi numerosi follower. Successivamente ha aggiunto a Il Tempo: “I ladri hanno trafugato le ceneri dei miei genitori (che custodisco in casa) pensando di trovare gioielli. Voglio incontrare Salvini. Lo farò presto. Serve la ruspa”.

Non è la prima volta che Serena Grandi viene derubata

Nel 2013 Serena Grandi aveva subito un furto al ristorante che gestiva a Borgo San Giuliano di Rimini.