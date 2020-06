Serena Grandi non dimentica: l’attrice torna a criticare Giulia De Lellis

Serena Grandi a Live-Non è la d’Urso: le nuove dichiarazioni contro Giulia De Lellis

Serena Grandi è tornata a punzecchiare Giulia De Lellis dopo la lite del 2017 e il Grande Fratello Vip affrontato insieme tre anni fa. È accaduto a Live-Non è la d’Urso – nella puntata in onda su Canale 5 domenica 14 giugno 2020 – quando Barbara d’Urso ha mostrato le immagini della lite tra l’attrice e l’esperta di tendenza a Domenica Live nello slot della serata che contrapponeva le artiste alle web influencer. Uno scontro entrato già nella storia del trash televisivo con tanto di gif e citazioni indimenticabili. La Grandi ha rivisto quelle scene con il sorriso sulle labbra ma ha poi punzecchiato la fidanzata ritrovata di Andrea Damante. Che è stata elogiata da Barbarella, la prima a credere nel talento di Giulietta tanto da sceglierla come opinionista dei suoi programmi televisivi dopo l’esperienza a Uomini e Donne nel 2016.

Perché Serena Grandi ha criticato di nuovo Giulia De Lellis

“Giulia De Lellis è diventata una influencer importantissima”, ha affermato orgogliosa Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso che, dopo il Grande Fratello Vip 2017 non ha avuto più Giulietta nel suo salotto. Non è dello stesso avviso Serena Grandi, che ha così replicato: “Non stiamo parlando della Kardashian…”. Dunque, a detta dell’interprete l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha ancora raggiunto lo stesso livello della socialite e imprenditrice americana, che da anni spopola negli Stati Uniti con tutta la sua famiglia. “Non vedo carriere per queste web influencer. Non vedo artisti, vedo gente senza arte né parte”, ha poi aggiunto la Grandi, scagliandosi così contro tutte quelle ragazze che lavorano sui social network e in particolare su Instagram tra promozioni e sponsorizzazioni varie. Come reagirà la De Lellis a queste affermazioni?

Di recente anche Corinne Clery ha attaccato Giulia De Lellis

Qualche settimana fa anche Corinne Clery, amica di Serena Grandi, si è scagliata contro Giulia De Lellis bollando la 24enne come una ragazza caruccia ma molto ignorante. L’attrice francese, proprio come la Grandi, ha condiviso con la romana l’esperienza alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. La De Lellis non ha mai replicato alle insinuazioni di Corinne: farà lo stesso con Serena?