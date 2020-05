Il rapporto tra Corinne Clery e Raffaello Tonon dopo il Grande Fratello Vip

Non tutte le amicizie nate nei reality show durano nella vita di tutti i giorni. Ne è la prova quella tra Corinne Clery e Raffaello Tonon, sbocciata nel 2017 durante il Grande Fratello Vip. Un rapporto molto intenso, tanto che l’opinionista tv ha addirittura trascorso il Natale a casa dell’attrice francese. Oggi, però, quel legame non esiste più. È stata la stessa Clery a confidarlo nell’ultima intervista rilasciata a Diva e Donna, criticando sia Raffaello ma pure Giulia De Lellis e Aida Yespica, altre concorrenti di una delle edizioni più viste e chiacchierata della storia del programma. Elogi invece, da parte di Corinne, per Cecilia Rodriguez e Serena Grandi.

Cosa ha detto Corinne Clery sui concorrenti del Grande Fratello Vip 2

“Il Grande Fratello Vip? Un divertimento unico. Ho legato molto con Tonon, anche se poi mi ha delusa. Finito lo show, finito tutto. Venne da me a fare il Natale perché era solo e poi mai più sentito”, ha confidato Corinne Clery. “Giulia De Lellis, l’influencer, caruccia, ma di un’ignoranza unica. Non sapeva dov’era la Torre Eiffel. Non mi piaceva molto Aida Yespica, bellissima donna, gentile ma non parlante. Mi piaceva Cecilia Rodriguez”, ha aggiunto la 70enne. Grazie al Grande Fratello Vip Corinne ha riscoperto il rapporto con Serena Grandi, ex moglie del marito Beppe Ercole. Dopo lo scontro in prima serata le due sono amiche intime e si supportano a vicenda.

Corinne Clery e Serena Grandi oggi sono amiche intime

“Serena Grandi? Quante me ne ha fatte! Ma ora siamo amiche intime. Le voglio bene. Ha passato un mese qui da me e tornerà presto. Ha vissuto degli anni mostruosi e ora merita il meglio“, ha ammesso Corinne Clery, che è stata molto vicina alla Grandi durante la lotta al tumore.