Serena Grandi racconta la storia d’amore con Morandi: “Era passionale”

Serena Grandi e Gianni Morandi sono stati insieme

Sono passati più di trent’anni dalla fine della storia d’amore tra Serena Grandi e Gianni Morandi. In un’intervista al settimanale Dipiù, rilasciata dopo aver combattuto con un tumore al seno, l’attrice ha confessato che il suo cuore sussulta ogni volta che vede Morandi in televisione. L’attrice e il cantante si sono conosciuti negli anni ’70 ma la frequentazione è iniziata più di dieci anni dopo, quando lei aveva 24 anni e Morandi era un trentottenne nel fiore della sua carriera. Tra una chiacchierata e l’altra nacque una tenera storia d’amore, a tal punto che Gianni Morandi le dedicò la sua canzone La Mia Nemica Amatissima, presentata al Festival di Sanremo del 1983. A separarli fu proprio la vita frenetica del cantante e, da allora, non si sono più riavvicinati ma rimane il bellissimo ricordo della loro storia.

Serena Grandi: “Avevo solo 12 anni quando vidi per la prima volta Gianni Morandi”

Serena Grandi era solo una ragazzina quando vide per la prima volta Gianni Morandi nel 1970 al suo concerto a Rimini: “Mi piaceva molto la sua musica”. Lì lo incontrò dietro le quinte insieme ai suoi genitori. Fu solo nei primi anni Ottanta, quando Serena iniziava la sua carriera da attrice, che i due si incontrarono di nuovo ad un concerto di Gianni Morandi: “Ci fermammo a chiacchierare e scattò qualcosa tra di noi”. La Grandi, allora ventiquattrenne, rimase affascinata da lui: “I suoi occhi azzurri mi davano un senso di serenità. E poi, il suo volto, visto da vicino, aveva lineamenti meravigliosi”. Tra i due c’erano 14 anni di differenza ma questo non li fermò: “Ci salutammo con la promessa di rivederci”.

Tra chiacchiere e incontri, Serena Grandi parla del suo amore con Gianni Morandi

“Inizialmente non andammo oltre qualche bella chiacchierata”: erano i primi tempi in cui i due si rividero a Roma. Parlavano del loro lavoro, Gianni Morandi le raccontava dei concerti mentre Serena Grandi confidava le sue aspirazioni nel mondo del cinema: “Lui mi incoraggiava, mi riempiva di complimenti”. Gianni era diverso dagli altri uomini: “Non mi temeva: era deciso e sicuro di sé e questo mi piaceva”.

Gianni Morandi dedicò la sua canzone del Festival di Sanremo 1983 alla Grandi

In occasione del festival di Sanremo del 1983 le dedicò anche la sua canzone La Mia Nemica Amatissima: “Gianni rivelò che aveva dedicato quel brano a me: ero la sua nemica perché mi vedeva diversa da lui per carattere, ma mi amava lo stesso“. Quell’anno si presentarono insieme al Festival e i giornali impazzirono per la loro storia d’amore: “Quei giorni a Sanremo furono emozionanti, un vortice, e Gianni, nonostante la tensione per la gara, mi riempiva di attenzioni“. Quell’anno, Morandi riuscì ad ottenere solo l’ottavo posto ma il successo salì alle stelle.

“Un giorno lui mi fece capire che era finita”: Serena Grandi sulla fine della storia con Morandi

Fu proprio dopo Sanremo che iniziarono i problemi: “La musica era sempre di più al primo posto nei suoi pensieri e io un po’ ne soffrivo”. La distanza tra i due diventò sempre più incolmabile, finché Serena non capì che era arrivato il momento di chiudere la loro storia: “Lo lasciai andare senza rancore. Rimasi da sola, a leccarmi le mie ferite: stavo male, ma dovevo farmene una ragione”. Si rividero dopo tanto tempo ad una serata di gala, dopo un breve imbarazzo tornò tutto alla normalità: “Ci siamo rivisti altre volte, sempre per caso, e siamo diventati amici.”

Per Serena, la speranza di ritrovarsi rimane sempre

“Ho passato dei mesi complicati: sono stata operata e ho fatto la radioterapia”, dice parlando di cosa ha passato dopo aver scoperto di avere un tumore al seno. Ma la voglia di andare avanti non le manca: “Ho voglia di tornare su un set, mi piacerebbe recitare in una fiction pulita piena di sentimenti”. E il suo pensiero ritorna a Gianni Morandi: “Sarebbe davvero incredibile ritrovarci sul set e molto emozionante”.