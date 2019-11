Serena Grandi e Morandi: perché è finita? L’attrice insinua le motivazioni

Serena Grandi e Gianni Morandi sono stati insieme: dopo lo scoop sui giornali ora parla l’attrice. Cosa ha rivelato a Pomeriggio 5

Lo scoop della settimana è stato rivelato sulle pagine del settimanale DiPiù, ma ora l’attrice ha voluto parlare al suo pubblico attraverso le telecamere di Pomeriggio 5. Ospite di Barbara d’Urso, Serena Grandi ha raccontato la sua brutta disavventura con i ladri in casa, senza dimenticarsi di toccare l’armento più rosa ossia la storia d’amore che ha vissuto, diversi anni fa, con Gianni Morandi. L’attrice era visibilmente emozionata e turbata nel ricordare il furto avvenuto nella sua casa, in particolare quando ha raccontato cosa è successo con le ceneri dei suoi genitori. “Sono entrati nella urne per cercare i gioielli, pensando che io li avessi nascosti lì. Forse erano stranieri e non hanno letto ma c’era scritti tutti i dati dei miei genitori“, colpisce ancora Serena, chiamando in causa (anche se non apertamente) Salvini.

Serena Grandi racconta perché è finita con Morandi: c’entrerebbero i figli

“Con Gianni è stato bellissimo. Ci sono stata tre, quattro mesi sicuri. Ci siamo lasciati ed io ero molto giovane e forse non ero pronta ad entrare in una grande famiglia. Sono stata malissimo, forse c’erano i figli di mezzo che gli avranno detto: ‘Ma che stai facendo’“, ha rivelato Serena Grandi in tv. Per poi continuare: “Mi ricordo che era una cotta molto forte e avevo le farfalle nello stomaco“. Dichiarazioni che collimano con quelle riportate sul settimanale, dove ha raccontato: “Un giorno lui mi fece capire che era finita. Lo lasciai andare senza rancore“.

Serena Grandi vive un brutto periodo: turbata a Pomeriggio 5

Un brutto periodo quello vissuto da Serena Grandi: prima il tumore poi il furto in casa che l’ha turbata e non poco. In questo momento difficile però ha comunque ricordato una bella storia d’amore che l’ha vista protagonista con il tanto amato Gianni Morandi, non solo cantante ma anche attore che ora è su Canale 5 con la terza stagione de L’Isola di Pietro.