Serena Grandi a Vieni da me: “Ho avuto una storia segreta con Adriano Panatta”

Serena Grandi e Adriano Panatta sono stati insieme

Quello che fino a ieri era solo un gossip diventa oggi certezza: Serena Grandi e Adriano Panatta hanno avuto una relazione. A rivelarlo l’attrice nel corso di un’intervista a Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo su Rai Uno. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confidato di aver amato lo sportivo per due anni, Più precisamente verso la fine degli anni Settanta dopo la vittoria di Panatta alla Coppa Davis, avvenuta nel 1976. La coppia si è amata in gran segreto perché, come puntualizzato dalla stessa Grandi in tv, il tennista era già sposato. “Siamo sempre stati attenti ai paparazzi. Lui è stato uno dei più grandi amori della mia vita”, ha spiegato la Grandi sul piccolo schermo.

Serena Grandi: “Vogliono bene a Panatta, sono amica della moglie”

Nonostante la tresca amorosa, Serena Grandi ha chiarito di avere un ottimo rapporto con Rosaria, la moglie di Adriano Panatta da più di quarant’anni. “Ci conosciamo, siamo amiche e le voglio bene. Io sto sempre dalla parte delle donne”, ha ribadito la protagonista de La Grande Bellezza. “Vogliono molto bene a Adriano. Anche se ci siamo lasciati ci sono degli amori che non scordi. Ho visto la sua ospitata a Vieni da me e ho pensato ai bei ricordi insieme. Quando lo vedo mi batte ancora il cuore”, ha ammesso la Grandi, che poi negli anni Ottanta ha sposato Beppe Ercole e ha avuto il figlio Edoardo.

Adriano Panatta: oltre a Serena Grandi ha amato anche Loredana Bertè

Non solo Serena Grandi, Adriano Panatta ha amato un’altra donna dello spettacolo: Loredana Bertè. Come raccontato da quest’ultima, è stato il tennista a chiudere quella relazione durata tra il 1972 e il 1973. In seguito alla storia con la Bertè, Adriano si è sposato con Rosaria, dalla quale ha avuto tre figli.