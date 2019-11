Serena Enardu: “Che giornata di m…a”, riferimento a Pago? Ecco perché

Temptation Island Vip, Serena Enardu una giornata difficile. Spunta una dedica ‘velata’ per Pago?

Serena Enardu è sicuramente una delle ex protagoniste più chiacchierate dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. La sua storia con il cantautore Pago, finita male a causa del reality dei sentimenti, ha fatto si che la curiosità sulla sua persona (e sulle sue vicende sentimentali) si sia incrementata sempre più. Serena è la sorella di Elga Enardu, come lei ex tronista di Uomini e Donne, e sul web è davvero molto attiva e seguita. Insomma, è un’influencer vera e propria. Stamattina, Serena è però apparsa molto strana.Tramite le sue Instagram Stories si è mostrata davvero triste e in seguito alle sue followers ha fatto ascoltare una canzone molto particolare che stava passando in radio in quel momento. Una canzone di Marco Mengoni che parla di un amore malinconico. Gli occhi delle Enardu sono apparsi lucidi, che le sia riaffiorato il ricordo della sua storia d’amore con Pago?

Serena Enardu, gli occhi si fanno tristi e lucidi: “Giornata di m…a”

“Devo dirvi la verità, giornata di m…a – ha esordito Serena Enardu – mio figlio stanotte è stato male, ho dormito male e mi sono svegliata priva di forze e sono andata in palestra […] Però è una giornata veramente di m…a. E poi…” si è fermata, ha alzato il volume della radio ed ha fatto ascoltare alle sue seguaci Ti ho voluto bene veramente di Mengoni. E mentre la canzone passava, la donna annuiva con un sorriso nostalgico. Il riferimento al suo ex amato, Pago, è quindi inevitabile. Sarà davvero così? Mah, chissà! Fatto sta che poco dopo, la sorella di Elga ha voluto tranquillizzare tutti: “Stop con i messaggi di consolazione, ragazze! Mi sono svegliata male perché ho dormito male, punto. Poi certo, si aggiungono le cose, ma sto bene! Tranquille! Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato ma io sono tranquilla.”

Alessandro Graziani, il cuore dell’ex tentatore batte per Serena?

Intanto, l’ex tentatore Alessandro Graziani ha rilasciato un’intervista dove si è detto pronto a vivere una relazione con la Enardu. Per Serena quindi si potrebbe aprire una nuova pagina. Ma andrà davvero così? Chi lo sa! Del resto, la vita è così imprevedibile!