Serena Enardu, tradimenti con Pago? “Ora vi svelo i reali motivi della rottura”

Le peripezie d’amore di Serena Enardu e Pago, al secolo Pacifico Settembre, non finiscono mai. Una storia in stile Beautiful, fatta di rotture, ricongiungimenti e slanci emotivi. L’ultimo capitolo della loro vicenda sentimentale è stato scritto nei giorni scorsi. L’influencer e il cantante sono tornati a fare coppia dopo essersi lasciati per mesi e aver trascorso l’intera estate da single. Che cosa è accaduto di preciso? Perché si erano detti addio? L’ex tronista di Uomini e Donne, attraverso una serie di storie Instagram, ha spiegato dettagliatamente che cosa è successo e le cause che hanno portato al crac d’amore e al successivo ritorno di fiamma.

Serena Enardu sull’ultima rottura con Pago: “Pesantissima”

Serena Enardu ha rivelato che l’ultima rottura con il compagno è stata “pesantissima”, anticipando che lei e il cantante hanno dato per scontato l’amore senza lavorare su altri punti della relazione. Nel periodo di lontananza hanno compreso ciò e ora sono consapevoli degli aspetti che devono migliorare. “Quando ci siamo incontrati – ha raccontato l’influencer -, a differenza delle altre volte dove ci eravamo lasciati andare al bacio e alla passione, abbiamo affrontato i problemi a tavolino. Ci siamo spogliati di tante cose che erano dentro e che vorremmo migliorare in futuro”.

Spazio poi ai dettagli della separazione e di come è stata vissuta. Chi è molto attivo sui social, come nel caso di Pacifico e Serena, semina molti indizi sulla propria vita privata. Volente o nolente. “Su Instagram io e Pago non ci siamo mai bloccati, anche quando ci lasciamo – ha chiarito Enardu -. Però affrontiamo la cosa diversamente. Lui guarda le mie storie, io invece applico una restrizione sul suo profilo perché ogni volta che vedo che pubblica potrei rattristarmi o incavolarmi. Magari lo vedo felice in una mia giornata triste e questo potrebbe aggravare la mia situazione e potrei rattristarmi ancora più. Lui invece guardia le mie storie, ognuno affronta le cose a modo suo”.

Serena ha ragionato sul fatto che, quando ci si lascia e si vedono contenuti del proprio ex partner, si tende a valutare con il proprio filtro emotivo gli atteggiamenti dell’altra persona. Non di rado, però, tale filtro emotivo è distorsivo e fa decifrare le situazioni non in maniera lucida. Così a volte si commettono errori di valutazione.

Il reale motivo dietro alla rottura, nessun tradimento e niente ricerca di hype

L’influencer sarda ha poi parlato ampiamente del motivo profondo che l’ha portata nei mesi scorsi a lasciarsi con il cantante: “Motivo della rottura? Sempre qualcosa di non detto, di non comunicato e che poi viene frainteso. Adesso andremo a lavorare su quel punto. Per il quieto vivere tendiamo ad affrontare i problemi solo quando la bomba esplode. Dovremmo invece parlarne prima che sia troppo tardi. Ci manca la confidenza, un paradosso visto che stiamo assieme da molto”.

L’ex tronista ha voluto precisare che non ci sono state mancanze di rispetto, come a dire tradimenti, né problemi particolarmente gravi di coppia: “Noi ci amiamo, ci coccoliamo, però quel 20% su cui non andiamo d’accordo a volte prende il sopravvento. Non ci sono problemi gravi o mancanze di rispetto. Il sentimento che proviamo è reciproco e raro. Le nostre anime sono destinate a stare insieme. Siamo cuciti assieme, non c’è niente da fare”.

Infine Serena ha risposto a chi sospetta che con Pacifico le rotture siano fittizie e studiate a tavolino per ottenere in cambio ‘hype’ e visibilità: “Non so se ci sono persone disposte a fare questo per hype, ma secondo voi ci sono coppie che fanno un’estate separate per tale l’hype?”