Serena Enardu e Pago, ritorno di fiamma in stile Beautiful: annuncio e reazioni velenose

Peggio o meglio, che dir si voglia, di Beautiful. Serena Enardu e Pago sono tornati assieme. Lo ha annunciato la stessa ex tronista di Uomini e Donne attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. La 49enne sarda ha postato un filmato in cui la si vede in un locale mentre il cantante si sta esibendo. La didascalia a corredo della clip ha tolto ogni dubbio a proposito del ritorno di fiamma. “5 settembre, fine del pit stop”, ha digitato Enardu, con tanto di cuoricino rosso al seguito. Tradotto, la pausa sentimentale è terminata. Con Pacifico Settembre è tornata a fare coppia.

Il caso del matrimonio saltato e il ritorno di fiamma

Lo scorso maggio l’ex tronista annunciò la rottura, lasciando tutti di stucco. Pago fu ospite a La Volta Buona, programma pomeridiano di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. Quest’ultima, sapendo che poche settimane prima il cantante aveva chiesto in sposa la compagna, gli chiese dei preparativi di matrimonio. Pago rispose che le nozze ci sarebbero state. Poi il fulmine a ciel sereno: Enardu, nel vedere l’intervista, smentì il compagno via social, raccontando che lui aveva fatto le valigie e che il matrimonio era saltato. Una situazione surreale.

Pago, da allora, non ha più rilasciato dichiarazioni. Serena, invece, ha confermato in altre occasioni che la relazione con il cantante si era interrotta. Infatti i due non sono più apparsi insieme pubblicamente e nemmeno sui social. Nelle scorse ore, l’ennesimo colpo di scena con l’annuncio del ritorno di fiamma.

I sospetti ‘maligni’ dei fan

Non appena l’ex tronista ha fatto sapere di aver riallacciato il legame con il compagno, sui social sono piovute reazioni di ogni genere. Alcuni fan hanno commentato in modo entusiasta il ritorno in love, altri hanno sparso veleno affermando di avere il sospetto che i due in realtà annunciano rotture e ricuciture soltanto per far parlare di sé e guadagnare ospitate tv, ma che in realtà non interromperebbero realmente la love story.

Non è la prima volta che la coppia scoppia e poi si riappacifica. Il primo strappo era avvenuto nel 2019 quando parteciparono a Temptation Island. Al termine dell’esperienza televisiva, i due si dissero addio salvo poi ricucire mesi dopo, sempre in tv, durante il Grande Fratello Vip. Sono seguiti altri tira e molla. L’ultimo è quello attuale con la clamorosa smentita del matrimonio. Adesso il lieto fine. Durerà? Chissà…