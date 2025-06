Serena Enardu e Pago sposi? Parla il figlio di lui: caso surreale e triste

Ma quale matrimonio, ma quali nozze. Pago, poche settimane fa, ospitato a La volta buona da Caterina Balivo, programma in onda nel pomeriggio di Rai Uno, affermava che avrebbe sposato Serena Enardu. Peccato che quest’ultima, nel vedere l’intervista, ha smentito quanto detto dal compagno o, forse, sarebbe meglio dire ex compagno. Tramite delle storie Instagram, l’ex tronista e influencer ha infatti sostenuto che Pago abbia detto delle colossali bugie, spiegando che non c’è alcun matrimonio in vista per il semplice motivo che la relazione sentimentale è giunta al capolinea. Nelle scorse ore, Balivo ha ospitato Nicola Settembre, il figlio di 15 anni del cantante sardo, sbarcato in studio con mamma Miriana Trevisan. E il ragazzo, di fatto, ha confermato la versione della Enardu. Niente nozze!

“Se papà si sposa? Non lo so”, ha detto candidamente Nicola quando gli sono state chieste notizie sul presunto matrimonio tra il genitore e Serena Enardu. Medesime dichiarazioni sono arrivate da Miriana Trevisan che con l’ex Pago ha un ottimo rapporto: “Veramente non sappiamo nulla. Non ci dice niente”. Un caso surreale e triste. Pare che non dica nulla per il semplice motivo che le nozze non ci saranno. Serena Enardu ha raccontato che la storia con il cantante è terminata a Pasquetta, riferendo che dopo una lite lui ha fatto le valige e se ne è andato di casa senza più fare ritorno.

Colpisce che, a strappo sentimentale già avvenuto, Pago si sia presentato di recente a La volta buona parlando di matrimonio come se nulla fosse successo. Inevitabilmente Serena Enardu lo ha smentito. Ma che senso ha andare in tv a fingere di sposarsi? In effetti un senso c’è. E non è nemmeno difficile da trovare. Avere visibilità e spazio sul piccolo schermo, Pamela Prati docet! Pago, dopo essere stato clamorosamente smentito dall’ex tronista, non ha più menzionato le nozze e non è più tornato sul tema per fornire una spiegazione in merito al suo atteggiamento e a quella che sembra essere stata in tutto e per tutto una frottola gigantesca.

Tornando all’ospitata di Nicola e Miriana Trevisan a La volta buona, il 15enne ha avuto parole di profondo affetto nei confronti della madre: “Io vivo con mamma, non vorrei mai andare a vivere da solo con papà”. Nelle sue dichiarazioni non c’è stata acredine nei confronti del padre Pago, con il quale va d’accordo. Semplicemente e comprensibilmente ha chiarito che quotidianamente preferisce dimorare con la madre.