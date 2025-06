Serena Enardu su Pago e nozze in fumo: “Un disastro, come lo sto gestendo”

Avevano annunciato il matrimonio, poi è scattato il crac e le nozze sono saltate. Con tanto di polemica sui social. Pago e Serena Enardu sono tornati al centro del gossip di recente. Lui è stato ospitato da Caterina Balivo a La Volta Buona (Rai Uno), spiegando che per l’evento nuziale avrebbe invitato l’ex Miriana Trevisan. All’ex tronista di Uomini e Donne, nel vedere l’intervista, si sono rizzati i capelli. Motivo? La Enardu su Instagram ha reso noto che con il cantante si è lasciata a Pasquetta. Ops! Insomma, ha accusato Pago di dire bugie in tv. Dopo quell’episodio è calato il silenzio, rotto dall’influencer sarda nelle scorse ore. C’è stata una ricucitura dei rapporti? Pare proprio di no.

L’ex tronista di UeD ha conversato con i fan attraverso il box domande aperto tra le storie Instagram. Quando una persona le ha chiesto come sta, è arrivata una risposta che ha lasciato intendere piuttosto chiaramente che la situazione sentimentale con Pago non si sarebbe risolta bene. Non a caso la Enardu ha parlato di momento “in salita” e di “disastro costruttivo”. “Per me è un periodo in salita, di presa di coscienza che mi scombussola. In questi periodi mi ascolto tanto, analizzo e cerco di conoscermi sempre meglio, affinché il disastro si riveli costruttivo”, ha rivelato Serena.

Sempre durante una chiacchierata con un followers, ha anche spiegato come vive certe fasi della sua vita: “Se sono sola e non amo nessuno, non mi viene voglia di nessuno, da sola sto bene. Se ti riferisci ai rapporti di letto, faccio parte di quelle persone che li ricollegano sempre e solo a un coinvolgimento sentimentale”.

Cosa è successo con Pago a Pasquetta, lui se ne è andato di casa

Dopo che Pago a La Volta Buona ha parlato di matrimonio e invitati, Serena Enardu ha sbottato, lasciando tutti basiti. Come poc’anzi accennato, ha rivelato via Instagram che non ci saranno le nozze in quanto ha avuto con il cantante una forte lite a Pasquetta. Dopo l’importante discussione, sempre secondo la versione di Serena, Pago ha fatto le valige e non ha più fatto ritorno a casa.

Il musicista si è ben guardato dal commentare quanto esternato dalla compagna (a quanto pare ex compagna), preferendo rimanere in silenzio. Fatto sta che da quando la Enardu l’ha accusato di dire frottole in tv, i due non si sono più mostrati assieme pubblicamente. Tutto fa pensare che stiano conducendo vite da separati. Bye bye matrimonio!