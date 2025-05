Pago in tv parla di nozze con Serena Enardu, ma lei lo sbugiarda: “Ci siamo lasciati”

“A tutto c’è un limite” con queste parole Serena Enardu ha deciso di rompere il silenzio dopo che ha visto ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona il suo compagno Pago. O forse dovremmo dire il suo ex compagno, dal momento in cui lei ha messo delle storie su Instagram in cui ha raccontato che non stanno più insieme, la scelta di parlarne è stata quasi obbligata, considerato che avvisto il noto cantante in televisione parlare del rapporto, e raccontare che di certo inviterà il suo matrimonio con serena l’ex moglie Miriana Trevisan.

Serena ha rivelato che per tutto questo tempo ha mantenuto un religioso silenzio perché non voleva lavare i panni sporchi in pubblico ancora una volta, ma la verità è che lei e Pago si sono lasciati a Pasquetta. Hanno avuto una brutta lite, lui ha fatto le valigie ed è andato via. Almeno questo ha raccontato con l’indignazione dici ha scoperto dalla televisione di un matrimonio che la coinvolge ma che di certo non ci sarà.

amici vi state perdendo il drama di serena enardu e pago lui oggi è andato a la volta buona a parlare di quando si sposeranno e lei ha messo delle storie in cui gli dato del bugiardo perché si sono lasciati a pasqua — peularis (@candIeinthwind) May 16, 2025

Pago e Serena Enardu: relazione a capolinea

Non è finita qui, perché Serena ha pure lasciato intendere che non è tutto oro quel che luccica, che non ci sarebbe davvero un’amicizia tra Pago e l’ex moglie Miriana Trevisan. Alcuni hanno inteso queste parole come l’insinuazione di un qualcosa che potrebbe esserci tra di loro ancora una volta, altri invece hanno ipotizzato che invece tra Miriana e il cantante non ci sarebbe più assolutamente un rapporto, magari per via di qualche lite.

Insomma, in ogni caso Serena ha sganciato una vera e propria bomba, perché di certo chi ha sentito Pago in televisione parlare di matrimonio con la Enardu non si aspettava che in realtà i due si fossero lasciati da oltre un mese. Serena sostiene che anche se la loro sia stata soltanto una lite, lui comunque è andato via di casa e da allora non ci sono più sentiti, dunque non ha molto senso continuare a nascondere il fatto che la loro storia sia finita. Come reagirà Pago? Racconterà anche la sua versione dei fatti o rimarrà in silenzio? Questo è tutto da vedere.