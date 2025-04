Serena Enardu e Pago, è davvero finita? L’indizio decisivo

Serena Enardu e Pago stanno ancora insieme? E’ la domanda che molti si pongono dato che nessuno dei due ha più condiviso aggiornamenti al riguardo. Ma dove eravamo rimasti? La loro storia è un continuo di alti e bassi, separazioni e riavvicinamenti. E anche questa volta sembra essere arrivata al capolinea. L’indizio che ha scatenato il web risale a una storia pubblicata dall’influencer poco fa su Instagram.

L’indizio sui social di Serena Enardu

Serena Enardu ha condiviso sui social alcune storie Instagram girate all’interno della sua camera da letto ed è proprio da quelle che i follower hanno notato un dettaglio. Si tratta del letto sfatto soltanto da una parte, come se avesse dormito da sola. Tale indizio ha riacceso la curiosità di molti riguardo alla sua storia d’amore con Pago. Che sia finita definitivamente?

E c’è di più: nella stessa storia, l’influencer ha aggiornato i fan riguardo al suo stato di salute e, tra le persone che l’avrebbero aiutata in questi ultimi giorni, non appare il nome del suo compagno.

La storia d’amore tra Serena e Pago

Facciamo un passo indietro e ripercorriamo insieme alcune tappe della storia d’amore tra Serena Enardu e Pago. I due si sono fidanzati nel 2013 quando il cantante sarebbe entrato nel negozio di Serena per acquistare un nuovo smartphone. Dopo il primo incontro, tra loro vi è stata subito una forte intesa così da avvicinarsi sempre di più fino a diventare una coppia.

Poi la partecipazione a Temptation Island dove Serena ha conosciuto un tentatore che gli ha fatto perdere la testa tanto da convincerla a lasciare il suo fidanzato. Tuttavia, a distanza di mesi dal programma, i due sono tornati insieme. Poi ancora l’entrata di entrambi a Grande Fratello Vip. Anche in quell’occasione la loro connessione si è notata fin da subito, attirando l’attenzione del pubblico italiano. Non sono mancati alti e bassi, fino ad un momento in cui la coppia è sembrata inseparabile.

Nel 2020, dopo alcune crisi, Serena e Pago si sono separati ma ancora una volta il loro amore non era finito del tutto. Così si sono riavvicinati per dare un’altra possibilità alla loro relazione. L’anno successivo è avvenuta un’altra separazione, seguita da un riavvicinamento, ma Serena non ha mai nascosto il fatto che tra loro vi sono sempre state difficoltà e diverse visioni di vita.

Dalla fine del 2024, i due non hanno più proferito parola sulla loro storia d’amore, anche se il pubblico non ha dubbi: l’ipotesi i due si siano lasciati sembrerebbe sempre più valida.