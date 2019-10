Serena Enardu parla del tentatore Alessandro e Pago pensa a Sanremo

Serena Enardu parla di Alessandro: le ultime dichiarazioni sul single conosciuto a Temptation Island Vip. E Pago pensa a Sanremo

Continua a tenere banco la situazione sentimentale di Serena Enardu, l’ex tronista che ha preso parte all’ultima edizione di Temptation Island Vip in cui ha troncato la love story con Pago. A far scoppiare la relazione, oltre ad evidenti problemi di rapporto, c’è stato anche lo zampino di Alessandro, il tentatore di cui Serena si è invaghita. Nello show non c’è stato nemmeno un bacio, ma il feeling è salito alle stelle. In tanti in questi giorni si sono chiesti se la sarda e il tentatore si stiano vedendo a riflettori spenti. Al settimanale Chi Serena è quindi tornata sulla questione.

“Alessandro? Voglio tutelarlo”. Serena sul tentatore

“Non rispondo alla domanda se l’ho visto o sentito”, esordisce Serena circa una possibile frequentazione di Alessandro. Poi aggiunge: “Voglio tutelarlo”. Ed è questo “Voglio tutelarlo” che può far pensare che i due stiano mantenendo dei rapporti, se non altro amichevoli. “A Temptation non ci siamo baciati, rifarei tutto. Criticatemi”, ha proseguito la Enardu che ha anche confermato che con Pago la passione è ormai giunta al capolinea: “Il mio desiderio sensuale si è spento, ecco la verità”. La donna ha sostenuto nuovamente che nella coppia che formava con Pago era lei ad avere in pugno la situazione: “In casa i pantaloni li portavo io!” Infine ha sottolineato come l’addio al musicista sia stato profondamente doloroso, tanto che ha deciso di andare in cura da una psicologa.

“Torno a scrivere, voglio ripartire dalla mia musica sognando il festival di Sanremo”

Sempre al settimanale Chi, si è confidato pure Pago che si è professato ancora innamorato dell’ex (“Mi manca da morire“), anche se sa che la storia difficilmente riprenderà quota. “Oggi siamo lontani. Non ci siamo mai più baciati, non c’è futuro”, ha dichiarato al magazine a cui ha inoltre fatto sapere di sognare in grande, professionalmente parlando: “Torno a scrivere, voglio ripartire dalla mia musica sognando il Festival di Sanremo”.