Serena Enardu, ironie: situazione di ‘letto’ e scelta sulle foto con Pago

Serena Enardu, nel segno dell’ironia: situazione di ‘letto’, il rapporto tra Pago e Tommy, e la scelta sulle foto con il musicista

Come sta Serena Enardu? Dopo Temptation Island Vip sono in molti a chiedersi come procedono le cose per l’ex tronista, che ha chiuso in mondovisione la relazione con Pago. Peccato che tra i suoi tanti fan, c’è qualcuno che spesso si spinga un po’ oltre con le opinioni e le critiche. Così, poche ore fa, la donna sarda ha aperto alle ormai celebri domande su Instagram, rispondendo a molte malelingue. Nessuna sceneggiata, nessun colpo di testa: la Enardu ha preferito affidarsi a un pungente sarcasmo per replicare a diverse dicerie sul suo conto.

Temptation Island Vip, Serena replica alle malelingue

Pronti, via! A Serena piace la vita sensuale? “No, no, no, no. Ok? No”, l’ironica replica. Spazio anche a chi insinua che si senta famosissima e arrivata: “Adesso che sono diventata famosa mi sento importante, anzi importantissima”. Sarcasmo e ironia, si diceva. Ma non è finita qui. La bella sarda, a chi le chiede che rapporti ci siano tra lei, il figlio Tommaso (14 anni) e suo padre, risponde ancora beffarda: “Di questo non ho mai parlato, che strano… Proprio sono shockata. Io non lo so, su Instagram… queste cose così leggere.” Si passa al capitolo Pago.

Foto con Pago? “Vero, si rendono i regali e si cancellano le foto su Instagram. Adesso vado a cancellare tutto”

“Non lo so, ma come mai Tommy si è visto con Pago? Si amano da 7 anni, ma io non so perché si siano visti”, il flash canzonatorio nei confronti di un fan, con il riferimento al figlio e a Pacifico che si sono visti di recente. Infine, a chi le ha chiesto per quale motivo non abbia cancellato le foto social con il musicista ha replicato: “Vero, si rendono i regali e si cancellano le foto su Instagram, adesso vado a cancellare tutto”. Serena avrà perso l’amore, ma non certo lo spirito umoristico.