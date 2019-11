Pago, il rapporto oggi col figlio di Serena. Lei torna a parlare: come sta

Pago, il rapporto oggi col figlio di Serena Enardu. E intanto lei torna a parlare: come sta

Pago e Tommaso, il figlio 14enne di Serena Enardu, nonostante la rottura consumatasi tra il musicista e la madre a Temptation Island Vip, sono rimasti in ottimi rapporti. Una bella notizia; anche perché, visti i tempi che corrono, non scontata (le follie familiari sono all’ordine del giorno, basta leggere le pagine di cronaca dei quotidiani). E invece il giovane Tommy (avuto dall’ex tronista da una precedente relazione) e Pacifico, che in questi anni hanno trascorso molto tempo assieme, continuano a vedersi e frequentarsi. Nelle scorse ore sono andati a cena assieme (senza Serena), come documentato su Instagram: risate, battute e affetto non sono mancati. La situazione spinge a pensare pure che, dopo il naufragio sentimentale, la Enardu e Pago hanno mantenuto rapporti più che civili. E certifica anche che Tommy, con il musicista, abbia tuttora un legame di forte stima.

Serena Enardu “A me piace molto stare sola”,

Lungo la giornata di ieri, Serena è tornata a parlare del momento che sta vivendo. “Sto cominciando a prendere in considerazione quella frase fatta: ‘Se hai la salute, hai tutto’. E quindi devi dire che stai bene. Quindi diciamo che ho la salute e sto bene”, ha confessato su Instagram, pubblicando una serie di Stories. Chiara l’ironia dell’ex tronista sarda, la quale ha voluto smontare luoghi comuni e punzecchiature dalla quale è stata investita dopo la partecipazione al reality di Canale 5. “A me piace molto stare sola”, ha inoltre dichiarato, “Ma tanto tanto tanto. Faccio un sacco di cose e mi rilasso”. Infine, a proposito dell’uscita di Tommy con Pago, ha detto: “Esce talmente poco… quando esce sono felicissima per lui, mi fa piacere che stia un po’ fuori”.

Cosa ne pensa Tommy del percorso di mamma Serena a Temptation Island Vip

Pochi giorni fa, Serena ha confidato in che modo il figlio Tommaso abbia valutato la sua esperienza a Temptation Island Vip: “Lui l’ha presa benissimo, anzi forse è quello che ha capito di più il mio percorso lì dentro. Mi ha anche alleggerito in molte situazioni”.