Serena Enardu, bordata all’ex: “Cesso”. Temptation? Cosa ne pensa il figlio

Serena Enardu si confessa: “Ecco come mio figlio ha preso la mia esperienza a Temptation… Altro bebè? Non lego l’amore ad averne un secondo”. Poi la bordata sull’ex: “È diventato un cesso”

Come sta Serena Enardu? L’ex tronista continua a essere chiacchieratissima dopo che è naufragata a Temptation Isalnd Vip la sua relazione con Pago. In molti sono in attesa di capire se potrebbe decollare la frequentazione con Alessandro, il tentatore con il quale ha condiviso momenti teneri e affettuosi nel reality (lui non ha nascosto che gli piacerebbe approfondire la conoscenza, ma ha anche dichiarato che in questo momento la donna sarda ha bisogno di tempo per ‘ritrovarsi’). Nel frattempo Serena ha fatto chiarezza su diverse vicende che la riguardano, rispondendo a diverse domande dei fan su Instagram.

“Non lego l’amore ad avere un secondo figlio”

Serena ha ancora voglia di diventare madre per la seconda volta? “Non lego l’amore ad avere un secondo figlio. Tempo fa l’avevo desiderato, avrei voluto fare l’inseminazione ma qui in Italia non è possibile per i single.”, risponde l’ex tronista che passa poi a parlare dei periodi in cui ha dovuto rimboccarsi le maniche per far fronte ad alcuni problemi economici (nulla di grave, semplicemente dei problemi che hanno molte famiglie comuni). “Sì ho cercato soluzioni, sempre, per risolverli. Mi sono venute in mente le cose più pazzesche e le ho fatte. E li ho superati benissimo”, spiega Serena.

Temptation Island Vip: “Ho avuto una storia con un narcisista… il più patologico del mondo. Poi è diventato un cesso, però allora era veramente patologico”

Quando parlerà della sua vita sentimentale? “Mai più”, la replica con sorriso. Spazio anche al figlio Tommaso e a come quest’ultimo ha valutato la sua esperienza a Temptation Island Vip: “Lui l’ha presa benissimo, anzi forse è quello che ha capito di più il mio percorso lì dentro. Mi ha anche alleggerito in molte situazioni”. Infine, a chi le ha chiesto se mai abbia avuto una relazione con un narcisista patologico, ha fatto sapere: “Sì, io ho avuto una storia con un narcisista… il più patologico del mondo. Poi è diventato un cesso, però allora era veramente patologico”. A chi si riferisce? Noi un’idea ce l’abbiamo e voi?