Serena Enardu reagisce così alle parole di Pago: il video

Pago e Serena Enardu, il ritorno è ormai vicino: cosa è successo nell’ultima puntata del Gf Vip 4

Serena Enardu è tornata a sorridere dopo le parole di Pago al Grande Fratello Vip. Tra i due qualcosa sembrava essersi rotto per sempre dopo la reazione di Pago all’entrata di Serena nella Casa, invece la distanza li sta riavvicinando. Il cantante ha spesso detto di aver bisogno di un’esperienza come il Gf Vip per riflettere sui suoi sentimenti e su ciò che vuole realmente, per questo ha anche detto di preferire che Serena non entrasse nella Casa per una settimana. Aveva bisogno di un distacco, che alla fine pare li riavvicinerà. E alla fine probabilmente Serena si ritroverà a ringraziare quella fetta di pubblico che non le ha permesso di trascorrere dei giorni insieme a Pago al Gf Vip. Entrare di prepotenza, tra virgolette, nell’esperienza di Pago avrebbe potuto giocare a suo svantaggio, ma per fortuna sua così non è stato.

Pago e Serena di nuovo insieme? Lei reagisce così dopo le parole al Gf Vip

Ieri sera, durante la sesta puntata del Gf Vip 4, Pago ha fatto chiaramente capire di avere piena intenzione di dare una seconda possibilità a Serena. In settimana lei ha pianto su Instagram ascoltando un discorso di Pago dentro la Casa e le lacrime erano dovute anche al fatto di non potersi confrontare con lui. La distanza sta servendo, però, e dopo che Pago ha detto tra le righe di voler perdonare Serena, a lei è tornato il sorriso. Insieme a lei c’era Elga ieri sera, che ha commentato così: “Sei contenta, hai iniziato a respirare e sorridere? Che hai scassato la m….a”. Stamattina invece Serena ha pubblicato un breve video tra le stories di Instagram, dicendo: “Oggi è un po’ coperto, ma per me sta uscendo il sole”. E poi ha sorriso ancora.

Pago al Gf Vip parla di Serena: “Non voglio perdere questa partita”

Ma cosa ha detto ieri sera Pago? Queste sono state le sue parole: “È dura, è difficile veramente. La partita è avanti, molto avanti. Ma non voglio arrivare ai rigori io, te lo dico. Voglio che finisca prima e come dicevo in confessionale qualche giorno fa non mi voglio pentire… Non voglio perdere questa partita, non la voglio perdere”.