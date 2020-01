GF Vip 4 sesta puntata, eliminato e nomination: Barbara lascia la Casa?

Grande Fratello Vip 4: riassunto sesta puntata (24-25 Gennaio 2020)

Una serata ricca di colpi scena quella del sesto appuntamento del Grande Fratello Vip. Durante il corso della puntata gli inquilini hanno dovuto fare i conti con varie sorprese, per alcuni molto passionali ed altri molto tristi. Si è parlato fin da subito delle affermazioni di Antonella Elia e Antonio Zequila nei confronti di Valeria Marini durante la precedente puntata. Notevole l’intervento dell’opinionista Pupo, il quale li ha rimproverati e in seguito invitati a chiedere scusa alla showgirl romana. In seguito è stato mostrato il tweet di Federico Rossi, il quale ha criticato Antonio Zequila per le affermazioni su Paola di Benedetto dopo il l’esibizione di burlesque. La replica dell’ex Madre Natura ha stupito il pubblico, il quale si aspettava forse una forte reazione. Paola ha invece ridimensionato l’accaduto, spiegando al compagno di aver compreso male lo spirito del gioco e le affermazioni di Zequila. Successivamente, un momento molto romantico per Antonella Elia: la torinese ha incontrato il suo compagno Pietro con il quale è scattato un bacio molto passionale. Infine, una notizia inaspettata per Licia Nunez: l’attrice ha scoperto che la sua fidanzata Barbara Eboli ha deciso di lasciarla tramite un annuncio sui social.

Gf Vip 4, eliminato della sesta puntata: Ivan Gonzalez abbandona a sorpresa la casa

L’eliminato della sesta puntata è Ivan Gonzalez. Al televoto vi era lo spagnolo in competizione con l’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana. Il pubblico ha dovuto scegliere il concorrente da salvare: a sorpresa, Ivan ha ottenuto il 48% di preferenza contro il 52% di Carlotta. Un’eliminazione davvero inaspettata, come ha poi anche sottolineato il diretto interessato una volta entrato in studio.

Nomination Gf Vip 4: il meno votato non abbandonerà la Casa

Con grande sorpresa, Alfonso Signorini ha annunciato che la prossima puntata che andrà in onda lunedì 27 gennaio, nessun concorrente lascerà il reality. Durante la settimana, hanno avuto luogo delle nomination a sorpresa. Parte dei gieffini hanno fatto la loro scelta in maniera palese ed altri invece segreta. Una volta terminata la sessione di nomination, sono stati appesi dei cartoncini ad un filo sui quali c’era scritto il nome dell’inquilino nominato e la motivazione. La più votata è stata Fernanda Lessa. Durante la puntata del 24-25 gennaio, sono avvenute nuove nomination. Le donne hanno deciso chi nominare in maniera palese, mentre per gli uomini la scelta è avvenuta in maniera segreta in confessionale. I due nomi che sono fuoriusciti da tale votazione si scontreranno con la Lessa. Come preannunciato, però, nessuno dei tre abbandonerà la Casa lunedì prossimo: il meno preferito dal pubblico andrà al voto direttamente con i più nominati della prossima puntata. Ma vediamo nel frattempo le nomination della sesta puntata e quindi chi è andato al televoto con Fernanda Lessa.

Le nomination degli uomini agli uomini

Fabio Testi ha nominato Pago perché secondo lui sta passando un momento della sua vita molto triste e difficile; Andrea Montovoli ha nominato Andrea Denver perchè non ha ancora legato con lui; Michele Cucuzza ha nominato Patrick perché è arrivato dopo che si è formato il gruppo e lo vede ancora troppo ‘esterno’; Paolo Ciavarro ha nominato Fabio Testi perché c’è ancora poco legame; Denver ha nominato Fabio Testi perché non gli è piaciuto il commento poco carino su Paola; Zequila ha nominato Patrick perché russa tantissimo; Patrick ha nominato Cucuzza perché lo vede ‘spaesato’; Aristide Malnati ha nominato Patrick perché si impegna poco nelle faccende domestiche; Pago ha nominato Denver perché si fida ancora poco di lui.

Le nomination delle donne alle donne

Adriana Volpe ha nominato Rita Rusic perché è l’unica persona che non le ha mai raccontato nulla della sua vita privata; Paola di Benedetto ha nominato Barbara Alberti perché secondo lei lancia prima il sasso poi nasconde la mano; Clizia ha nominato Barbara perché quest’ultima le ha confidato di voler “abbandonare la nave”; Antonella Elia ha nominato Barbara perché è come lei e creano entrambe caos; Licia Nunez ha nominato Carlotta perché secondo lei vuole ricongiungersi con i familiari; Rita Rusic ha nominato Carlotta perché è la persona che le piace meno; Carlotta Maggiorana ha nominato Rita perché non si sono mai raccontate; Fernanda Lessa ha nominato Antonella per via dello loro astio; Barbara ha prima nominato se stessa, poi ha cambiato idea e la scelta è ricaduta su Paola perché risulta la meno danneggiata.

I nominati sono stati quindi Fernanda Lessa, Patrick Ray e Barbara Alberti. In merito a quest’ultima, c’è stata una polemica al momento delle nomination. Vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Barbara Alberti vuole abbandonare la Casa: “Cacciatemi dal gioco”

La nota scrittrice ha dichiarato di voler rinunciare al gioco e lasciare quindi il reality perché non riuscirebbe più a sostenere i ritmi del gioco e le dinamiche che si stanno creando. Alfonso Signorini le ha concesso qualche giorno per pensarci: lunedì sapremo qualcosa di più in merito? Nel frattempo, al termine della puntata la donna ha svelato le sue intenzioni: “La prossima volta apro il gioco dicendo che vado via, se mi butta fuori il pubblico io avrò comunque il cachet, sennò mi pagano solo le puntate che ho fatto”.