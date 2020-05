Serena Enardu parla di Licia dopo l’attacco: “Non mi viene di sentirla”

Serena Enardu, nessun rapporto con Licia Nunez dopo il Grande Fratello Vip: la fidanzata di Pago conferma

Nessun rapporto tra Serena Enardu e Licia Nunez dopo il Grande Fratello Vip? La compagna di Pago oggi risponde alle domande dei fan attraverso le Stories di Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne dà qualche risposta alle molteplici curiosità del pubblico, che riguardano chiaramente anche la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Nessun non esserci alcun rancore da parte sua, ma per Serena non è nata alcuna amicizia con Licia. Infatti, le due ex gieffine non si sono mai sentite dopo i rispettivi percorsi nel reality. Eppure i telespettatori pensavano che tra le due fosse nato un rapporto di amicizia nella Casa. Ricordiamo che Pago si era addirittura mostrato geloso del legame nato tra Serena e la Nunez al GF. Invece, Serena confessa che attualmente sente solo Antonella Elia, tra i suoi ex coinquilini. Ha vissuto tra quelle quattro mura solo per 17 giorni, dunque sente di non aver potuto instaurare chissà che rapporti con gli altri gieffini. Pertanto, oggi la Enardu chiede di dare un giusto peso, certa che non sia mai stata un’amicizia tra lei e Licia.

GF Vip, Serena Enardu e Licia Nunez: la fidanzata di Pago ammette di sentire solo Antonella Elia

Solo qualche giorno fa, Licia ha riservato a Pago qualche frecciatina. Già dalle parole dell’attrice si è intuito che il rapporto amichevole nato nella Casa tra lei e Serena non è continuato. Ora a dare la conferma ci pensa la Enardu, che però non fa alcun riferimento all’attacco che la Nunez ha fatto nei confronti di Pago. “Ragazzi io sono stata lì 17 giorni e non l’ho mai sentita. Cioè parlare di amicizia tanta roba. Ho convissuto per 17 giorni con persone che non avevo mai visto. Quindi posso definirli conoscenti. Ho sicuramente legato molto di più con Antonella, che sento e che c’è proprio una sensazione. Con Licia no, non mi viene di sentirla“, confessa Serena ai suoi fan su Instagram.

Serena Enardu e l’esperienza nella Casa del GF Vip: “Quelle persone me le ricordo a malapena”

Serena poi continua: “Sono convinta che se ci dovessimo incontrare avremo piacere nel salutarci, nel parlarci e penso anche lei. Non esageriamo con i sentimenti nei confronti di una cosa simile. Diamo il giusto peso a tutto”. Pertanto, la Enardu sembra aver instaurato solo un rapporto di amicizia nella Casa, ovvero quello con Antonella, la quale non ha una bellissima opinione di Licia al momento. Gli altri concorrenti pare non siano rimasti impressi nella mentre di Serena: “Sono entrata lì nella bufera della mia vita e quelle persone diciamo che me le ricordo a malapena”.