Serena Enardu, prime parole dopo il GF: “Rinata”. La richiesta ai fan

Serena Enardu, le prime parole dopo il Grande Fratello Vip: l’ex gieffina felicissima per aver ritrovato il suo Pago

Serena Enardu è stata eliminata dal Grande Fratello Vip attraverso il televoto che la vedeva contro Fabio Testi. Nella serata di ieri, l’ormai ex gieffina ha dovuto salutare Pago e lasciarlo vivere questa esperienza da solo. Tra scontri e discussioni con gli altri coinquilini, nella Casa Serena è riuscita comunque a ritrovare la serenità con Pacifico Settembre. Ora la Enardu attenderà il ritorno del cantante a casa e dichiara di essere davvero felicissima. Infatti, il reality ha permesso loro di ritrovare ciò che avevano perso negli ultimi anni. Nel frattempo, c’è chi spera che ora Pago possa tornare a vivere la sua esperienza nella Casa nel migliore dei modi. In particolare, in molti credono che la presenza di Serena abbia un po’ distrutto l’immagine del cantante. A parlarne oggi a Mattino 5 è Miriana Trevisan, la quale si augura di vedere Pago concentrarsi su sé stesso. La stessa Enardu è convinta che sia giusto per Pacifico continuare il suo percorso nella Casa da solo. Ora Serena non vede, ovviamente, l’ora di riabbracciare suo figlio Tommaso, sua sorella Elga e il resto della famiglia.

Serena Enardu felicissima dopo il GF Vip: “Pago merita di vincere”

“Solo felicissima, sono la donna più felice del mondo, perché sono andata al Grande Fratello Vip per riprendermi il mio amore”, dichiara Serena nelle sue prime Stories di Instagram dopo l’eliminazione. Fino alle 5 del mattino è stata al telefono con il figlio Tommaso, che proprio ieri le ha riservato una graditissima sorpresa. Intanto, la Enardu appare davvero spensierata e felice: “Adesso voglio solo aspettare che esca, voglio solo stare con lui, non voglio altro”. Ed ecco che Serena vuole fare una richiesta a tutti i suoi fan: sostenere Pago all’interno della Casa. Ricordiamo che il cantante si trova attualmente contro Licia Nunez al televoto. “Vi chiedo con tutto il cuore di sostenerlo, egoisticamente vorrei che uscisse domani, ma si merita di vincere il GF”, questa è la richiesta che oggi la Enardu fa al pubblico che la segue.

Serena Enardu e la richiesta ai fan dopo l’eliminazione: “Vi prego con tutto il cuore di sostenerlo”

Serena è convinta che Pago meriti davvero di vincere questa edizione del GF Vip: “È una persona che va oltre le apparenze e ce ne sono poche come lui. Scava in profondità, vuole la verità. Là dentro la verità ce l’hanno in tasca veramente pochissime persone”. La Enardu prega con tutto il suo cuore i fan di sostenere Pacifico, certa che si meriti la vittoria. “Ci siamo amati da morire, ci siamo coccolati, conosciuti ancora, come non mai. Sono anche felice di essere uscita, perché è giusto che lui continui il percorso da solo. Mi sento rinata”, dichiara in tutta sincerità Serena dopo la sua eliminazione. Nel frattempo, la Enardu attende in hotel l’autista per raggiungere l’aeroporto e tornare così a casa.