Serena Enardu, l’identità del padre del figlio segreta: lei sceglie il silenzio

Serena Enardu al GF Vip, la sorpresa del figlio Tommaso prima dell’eliminazione: l’identità del padre di Tommaso resta segreta

Serena Enardu riceve una bellissima sorpresa al Grande Fratello Vip questa sera. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raggiunto Pago nella Casa più spiata d’Italia e ormai da qualche settimane non vede suo figlio Tommaso. Proprio quest’ultimo decide di fare una sorpresa alla madre, attraverso un filmato. Una serie di foto che li ritrae insieme felici, riescono chiaramente a commuovere Serena. Il ragazzino consiglia alla donna di essere forte e di continuare il suo percorso così come già sta facendo. Non solo, Tommaso rassicura la madre confermando che la sta aspettando fuori. Tutto questo accade prima ancora che Alfonso Signorini dia il risultato del televoto che vede la Enardu contro Fabio Testi. Intanto, c’è chi si chiede chi sia il padre del figlio di Serena. Prima di avere una relazione con Pago e con Giovanni Conversano, l’ex tronista ha avuto una lunga storia con un uomo misterioso, su cui non si è mai saputo nulla. Infatti, l’identità del papà di Tommaso è sempre stata segreta.

Serena Enardu, mistero sull’identità del padre di suo figlio: la gieffina sceglie il silenzio

Non si sa chi sia realmente il padre del figlio di Serena Enardu. Rispondendo a una domanda di Signorini, la gieffina rivela: “Per me quella persona esiste e quindi non mi sento di proferire parola sul loro rapporto, pur essendo la madre. Non penso che Tommaso sia di mia proprietà”. Dunque, Serena fa intendere di non voler assolutamente rivelare l’identità dell’uomo, ma se un giorno il figlio vorrà parlarne sarà libero di farlo. La Enardu non vuole, pertanto, fare delle confessioni sul rapporto che c’è tra Tommaso e suo padre. “Devi essere forte”, intanto il 15enne cerca di invogliare la madre a trovare la forza di continuare questa esperienza. Il pubblico da casa, però, sceglie eliminare la Enardu.

Serena Enardu abbandona la Casa del Grande Fratello Vip: il televoto salva Testi

Probabilmente l’identità del padre di Tommaso non verrà mai svelata da Serena. Un giorno deciderà lo stesso ragazzo se rivelare o meno che tipo di rapporto c’è tra lui e il suo papà. Nel frattempo, la Enardu si prepara a tornare a casa dal figlio, in quanto ha la peggio durante il televoto con Testi. Il pubblico in studio fa il tifo per Fabio, dimostrando la sua approvazione per il risultato e così Serena conclude la sua esperienza con Pago nella Casa più spiata d’Italia.