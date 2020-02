Serena Enardu, parla Signorini: perché il GF Vip ha deciso di farla entrare

Perché Serena Enardu è entrata al Grande Fratello Vip: le parole di Alfonso Signorini

Serena Enardu è sicuramente il personaggio più discusso della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia non è piaciuto a tanti telespettatori. Tra cui qualche lettrice di Chi, che ha chiesto spiegazioni al direttore nonché conduttore del reality show Alfonso Signorini. Il giornalista, che ha curato il programma di Canale 5 nei minimi dettagli, ha spiegato il motivo che hanno portato autori e produttori a dare una chance all’ex tronista di Uomini e Donne. Che tra l’altro rischia grosso questa settimana: è in nomination con Licia Nunez e una sua eliminazione è parecchio quotata. Ma cosa ha detto di preciso Signorini su Serena?

Cosa ha detto Alfonso Signorini su Serena Enardu

“Il Grande Fratello ha deciso di far entrare Serena perché è stato lo stesso Pago a manifestare il bisogno di averla con sé. Quando certi problemi nascono sotto le telecamere forse viene naturale risolverli sempre sotto i riflettori. Io non lo farei, ma non possiamo pretendere che ognuno ragioni con la nostra testa”, ha scritto Alfonso Signorini nell’angolo della posta che cura sul settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 12 febbraio.

Pago e Serena Enardu si sono riappacificata al GF Vip

Al momento Pago e Serena si sono riappacificati grazie al Grande Fratello Vip ma la visita di Pedro, il fratello del cantante non è andata giù alla Enardu. La famiglia di Pacifico ritiene infatti che Serena abbia definitivamente rovinato il percorso dell’artista nella Casa più spiata d’Italia. Sarà davvero così?