Serena Enardu, Pago e Zorzi: le verità dell’ex tronista sarda

Il portale Comingsoon.it ha intervistato Serena Enardu ripercorrendo insieme a lei tutta la sua carriera, iniziata negli studi di Uomini e Donne. La popolare influencer oggi è un’influencer di successo e madre di uno splendido ragazzo, Tommaso, e, come tutte le donne, si destreggia fra impegni lavorativi e famiglia anche se non sempre è facile.

La Enardu ha partecipato a numerosi programmi, oltre all’esperienza come tronista negli studi di Maria de Filippi, quali Temptation Island e il Grande Fratello Vip che le hanno portato una grande visibilità. Ma hanno anche attirato numerose critiche nei suoi riguardi, che l’hanno resa spesso bersaglio dei “leoni da tastiera”. Nonostante questo lei risponde sempre portando avanti la sua verità e la sua lealtà nei confronti dei numerosi follower, che la seguono quotidianamente con affetto.

È per questo motivo che entrò l’anno scorso nella casa del Grande Fratello Vip, per non rischiare di perdere il suo Pago e per ricostruire la loro storia d’amore. Nonostante la consapevolezza che non fosse il luogo adatto per discutere determinate tematiche, mise da parte il suo pudore e i suoi timori pur di non perdere l’uomo che amava, con cui oggi ha conservato un ottimo rapporto.

Serena Enardu parla della querela nei confronti di Tommaso Zorzi

In questa lunga intervista Serena parla anche della querela sporta nei confronti di Tommaso Zorzi e afferma di non essere pentita di averlo fatto perché le parole hanno un peso: “Un conto è dire ‘Serena è una scema’ un altro è ‘A me fa schifo’. Un conto è offendere, un altro è esprimere un parere su una persona anche in malo modo.” L’influencer si è sentita molto offesa dalle parole che il collega le ha rivolto, sia all’esterno della casa che all’interno:

” Io ho depositato il video in cui lui, insieme a Oppini e Zelletta, si sciacquano la bocca parlando di me. Non accetto di essere offesa in quel modo. Zorzi ha esagerato. Io accetto le critiche, ma le offese e gli insulti alla mia persona no.”

Tuttavia non sarebbe disposta ad entrare nella casa più spiata d’Italia per avere un confronto con Zorzi. Anche se Signorini glielo dovesse chiedere rifiuterebbe. Infatti non ritiene che il Grande Fratello sia la sede opportuna per chiarire una questione così delicata, anche se si augura di poter avere un dialogo con Tommaso nelle sedi legali opportune.

Il cuore di Serena è libero?

Infine l’influencer torna a parlare di sé spiegando che ancora non riesce a considerare il suo cuore completamente libero. Il rapporto con il cantautore Pago è stato molto importante ed è difficile dimenticare in fretta. Ci vorrà tempo ma, nonostante tutto, oggi sta bene ed è felice. Con l’ex è in “ottimi rapporti”. Chissà se un giorno…