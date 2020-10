Serena Enardu non perdona. Dopo aver manifestato le sue intenzioni in una intervista rilasciata al nostro portale, la gemella di Elga è di fatto passata alle vie legali. Ospite di Casa Chi, il programma Instagram della rivista diretta da Alfonso Signorini, l’imprenditrice ha confermato la sua querela nei confronti di Tommaso Zorzi. Una disputa legale che non si risolverà tanto presto visto che il 25enne è attualmente rinchiuso nella Casa del Grande Fratello Vip.

Serena Enardu ha querelato Tommaso Zorzi dopo alcune dichiarazioni del web influencer nella trasmissione di Canale 5. L’ex star di Riccanza ha criticato Serena in merito al discusso caso della torta con la svastica nazista. Una faccenda che ha spinto l’ex fiamma di Pago a chiedere più di una volta scusa. Le critiche e offese di Zorzi non sono però piaciute a Serena:

“È stato difficile trovare il suo indirizzo ma ho querelato Tommaso Zorzi. Perché l’ho fatto? Perché mi ha insultato e denigrato. Dire che una persona è scema quando non la conosci è una diffamazione e quindi è un reato e va querelato”

In alcune stories Instagram la Enardu ha invece ricordato la sua avventura al Grande Fratello Vip, tanto derisa da Tommaso Zorzi ma pure da Francesco Oppini. Serena ci ha tenuto a precisare che non era sua intenzione partecipare al reality show ma la produzione è stata piuttosto insistente.

La 44enne ha spiegato che solo in un secondo momento ha deciso di entrare nella Casa più spiata d’Italia anche se non si è mai sentita a tutti gli effetti una concorrente. Tanto che non ha stretto nessun rapporto con gli altri partecipanti, ad eccezione di Antonella Elia.

“Io all’inizio dissi di no, non volevo andare, poi per tanti altri motivi ho accettato ma che non si dica che io ho sfruttato il momento di Pago e che gli volevo rompere il c***o per fare il GF Vip perché non è proprio così!”

E a proposito della mancata vittoria di Pago alla quarta edizione del Grande Fratello Vip (andata poi a Paola Di Benedetto), Serena ha puntualizzato:

“Pago non ha vinto il GF perché i suoi compagni lo hanno votato e da casa hanno votato perché uscisse. Lo hanno scoperto in altre situazioni e forse non è piaciuto ma Pago è anche quello, non c’entro nulla io!”

La situazione oggi tra Pago e Serena Enardu

Come svelato dalla sarda, Pago e Serena Enardu hanno oggi un rapporto disteso. I due sono tornati a sentirsi dopo un lungo periodo di silenzio. L’ex protagonista di Temptation Island ha ammesso che ad aver rovinato la storia sono stati alcuni problemi legati alla quotidianità. Delle incomprensioni che nessuno dei due è riuscito a superare.

Al contrario Pacifico Settembre ha parlato nei mesi scorsi di un terzo incomodo, l’ex tentatore di Temptation Island Vip Alessandro Graziani. Serena ha sempre negato, ribadendo che con il pallavolista c’è stata solo una bella amicizia.