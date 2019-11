Serena Enardu, due mesi senza Pago: come sta, confidenze

Serena Enardu a ruota libera, due mesi senza Pago: l’ex tronista in confidenza

Il 14 ottobre 2019 andava in onda l’ultima puntata di Temptation Island Vip 2, quella che ha sancito in mondovisione la rottura definitiva tra Serena Enardu e Pago. Considerando che il programma è stato registrato, a conti fatti, sono circa due mesi che si è consumato il naufragio sentimentale. Oggi come sta Serena? C’è qualcuno nella sua vita? Come è ripartita? Ha ritrovato tranquillità? Tutte domande a cui l’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto in una recente diretta che ha concesso ai suoi numerosi e curiosi followers su Instagram.

“Ciò che conta di più è essere appagati”

“Sto bene, in questo periodo sono concentratissima su Tommaso (suo figlio, ndr)” fa sapere Serena che aggiunge: “Adesso sono molto presa con lui. Mi piace questo periodo, mi piace passarlo con lui. Parliamo molto e si avvicina il Natale”. All’orizzonte nessuna frequentazione, tanto meno con il tentatore Alessandro con il quale ebbe un ottimo feeling a Temptation Island Vip. Insomma, senza troppi giri di parole la Enardu è single. “Io sono felice? Ciò che conta di più è essere appagati”, racconta, “Non si può essere felici tutti i giorni. Si deve essere appagati di quello che si ha in quel momento. Oggi non sono felice, ma in linea di massima sono appagata.”

Serena Enardu: “Se si ama una persona non si può andare a letto con un’altra”

L’ex tronista ha parlato anche della sua situazione intima e della questione tradimenti in generale. “Se si ama una persona non si può andare a letto con un’altra”, riflette, “Credo non sia possibile. Fermo restando che io non ‘l’ho mai fatto’ e basta: mai successo di uscire una sera con un uomo e poi finirci a letto. Quella sfera non può essere una cosa occasionale, secondo me.” Diversi fan le hanno inoltre chiesto di Pago, qualcuno anche di Giovanni Conversano. Serena ha preferito non rivolgere alcuna diretta dichiarazione al musicista e neppure al fidanzato di Giada Pezzaioli.