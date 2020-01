Serena Enardu e Pago, colpo di scena. Il cantante: “Non escludo il ritorno”

Serena Enardu e Pago, colpo di scena. Il cantante prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia: “Non escludo il ritorno”. L’intervista

Pago non molla la presa: nel ‘mirino’ rimane sempre Serena Enardu, con la quale ha troncato dopo sette anni d’amore (per volontà di lei) a Temptation Island Vip nei mesi scorsi. A confidarlo è lo stesso cantante, che prima di partire per il Grande Fratello Vip 4 si è confessato al magazine Chi. Pago non ci è girato troppo attorno e ha fatto sapere che il suo cuore non è libero, nonostante abbia naturalmente ammesso che oggi è single e che nello show di Canale 5 potrebbe accadere di tutto. La porta per l’ex tronista sarda, però, rimane aperta…

Pago si affida al maestro Franco Califano: “Non escludo il ritorno”

“Potrei innamorarmi fuori come dentro la Casa, può succedere di tutto, sono single”, dichiara Pago, salvo aggiungere: “Anche se dire che ho il cuore libero è un’altra cosa”. Il riferimento al forte sentimento provato per Serena tutt’oggi è palese, lampante. D’altra parte Pacifico non lo ha mai nascosto in queste settimane di lontananza dall’ex. E un ritorno? Potrebbe essere possibile? “Credo che la mia vita sia segnata da una frase del mio amico Franco Califano: ‘Non escludo il ritorno'”. La Enardu è più che avvisata. Nel frattempo gli affezionati all’ex coppia si fregano le mani e possono già sperare che qualcosa potrebbe succedere durante la trasmissione. Magari una sorpresa di Serena all’interno della Casa? Certo l’ex tronista dovrebbe tornare sui suoi passi. Ma le ‘vie dell’amore sono infinite’. E quindi mai dire mai…

Il lato glamour di Pago: “Sarò come mi conoscete, dico sempre quello che penso senza mai perdere il controllo”

Il cantante, durante la chiacchierata con il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha spiegato anche quale approccio avrà nella Casa. Il solito, con quel lato glamour, che tanto piace al pubblico. “Sarò come mi conoscete – ha dichiarato -, dico sempre quello che penso senza mai perdere il controllo, ma spero che venga fuori anche il mio lato divertente”.