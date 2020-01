Pago, i veri motivi che lo hanno spinto al GF: Serena e soldi, confessione

Pago si confessa, i veri motivi che lo hanno spinto al Grande Fratello Vip 4: Serena Enardu e la questione economica

Pago, al secolo Pacifico Settembre (48 anni), è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Finito un reality, Temptation Island Vip, il cantante sardo ha deciso di buttarsi subito in una nuova avventura televisiva. I motivi principali che lo hanno spinto ad accettare la proposta del programma in onda su Canale 5 da domani 8 gennaio 2020 sono due: superare la rottura consumatasi in mondovisione con Serena Enardu nella trasmissione delle tentazioni e il bisogno di soldi, come lui stesso ha ammesso candidamente a Tv Sorrisi e Canzoni, settimanale a cui ha rilasciato un’intervista prima di varcare la celebre porta rossa di Cinecittà.

Pago, da Temptation Island Vip al Grande Fratello Vip: cosa cambia

“Ho deciso di partecipare per riprendermi dopo l’esperienza a Temptation Island e perché ho bisogno di soldi”, ha dichiarato Pacifico. Serena Enardu non è esplicitamente nominata ma implicitamente è ben presente. D’altro canto non è un mistero che il cantante abbia penato e stia tutt’ora soffrendo per il recente naufragio sentimentale. Ai nastri di partenza del GF Vip 4, Pago si presenta come una delle figure più amate dal pubblico. In molti ne hanno apprezzato la personalità, il garbo e il carattere a Temptation. Certo stavolta la musica sarà ben diversa. 24h su 24 con le telecamere puntante addosso e una convivenza claustrofobica con un’altra ventina di persone. Chissà che cosa accadrà e chissà se nella Casa più spiata d’Italia Settembre tornerà a respirare del romanticismo. D’altra parte la componente femminile non manca…

Pago e la paura della lontananza dal figlio Nicola

Pago, oltre alle motivazioni che lo hanno guidato nella scelta di tuffarsi nel reality, ha anche fatto sapere di essere spaventato dal doversi separare dal figlio Nicola, al quale è molto legato: “Mi spaventa non vederlo”. Ricordiamo che il ragazzo, nato nel 2009, è il frutto della storia d’amore vissuta dal cantante con Miriana Trevisan. I due ex coniugi, oggi, sono in ottimi rapporti e provano profonda stima reciproca.