Serena Enardu, momento ‘no’, lei rivela: “Periodo particolare, non è facile”

Serena Enardu, periodo particolare. La confessione sui social: “Ci sono dei pensieri che cerco di scacciare”

Ieri Serena Enardu è stata poco presente sui social e per questo motivo le sue seguaci molto probabilmente si sono preoccupate. Oggi l’ex protagonista di Temptation Island Vip è riapparsa sul suo profilo ed ha spiegato il motivo della sua breve assenza. Serena ci ha tenuto a precisare che ora sta bene ma ha raccontato che purtroppo ieri, per lei, non è stata una giornata facile. No non è accaduto niente di particolare, ma semplicemente il suo umore non splendeva particolarmente, anzi. La sorella di Elga ha confessato di essere stata un po’ male, per questo motivo ha ritenuto necessario staccare un po’ la spina.

“Questo è un periodo particolare, per questo mi viene il malumore”, le parole di Serena Enardu

“Ciao a tutti!“, ha esordito Serena salutando le sue follower che l’aspettavano impazienti. “Ieri sono un po’ sparita. Ieri mattina sono stata fuori con mio figlio per un servizio fotografico, poi siamo tornati a casa e abbiamo mangiato qualcosa al volo. Dopo lui si è messo a fare i compiti e io mi sono addormentata. Io quando mi addormento, cosa che mi capita quasi mai, mi sveglio col malumore. E questo è un periodo particolare, per quello mi viene il malumore”, ha spiegato apparendo un po’ pensierosa. “Mi vengono in testa mille pensieri che in un certo senso cerco di scacciare – ha puntualizzato ancora – perché quando si ha il malumore bisogna evitare di nutrirlo con tutti i pensieri negativi. E non è facilissimo. In più magari accendi la televisione, c’è una musica particolare e insomma…”. E insomma, cosa ci sarà nella testolina della simpatica Enardu? Che sia la sua situazione sentimentale a renderla un po’ così? Chissà!

“Alterno momenti, però li faccio durare molto poco quelli di tristezza. Non è facile, ma ci riesco”

Fatto sta che Serena ci ha tenuto ad evidenziare che fortunatamente si è subito ripresa. Grazie anche all’aiuto di un suo amico che è andato a trovarla e ad una bella pizza condivisa in compagnia di suo figlio. “Sto bene – ha aggiunto infine – alterno momenti, però li faccio durare molto poco quelli di tristezza. Perché ci sono ed è normale, credo sia la cosa più normale del mondo. Però io cerco di farli passare molto in fretta. Non è facilissimo, però ci riesco”.