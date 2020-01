Serena Enardu su Miriana Trevisan: le due evitano la ‘rotta di collisione’

Serena Enardu su Miriana Trevisan: le due donne evitano la ‘rotta di collisione’

Due donne per Pago: ovviamente il riferimento è a Serena Enardu e a Miriana Trevisan, le sue storiche ex. Con la showgirl si è anche sposato e ha avuto un figlio, Nicola. Oggi con lei i rapporti sono ottimi, innaffiati di stima e affetto. Non abbastanza, però, per far riaccendere la fiamma della passione come più volte hanno sottolineato sia il sardo sia la napoletana. Tutt’altra situazione quella che c’è con l’ex tronista di Uomini e Donne che, dopo aver dato il ben servito a Pacifico a Temptation Island Vip 2, è tornata sui suoi passi e ora è pronta a ributtarsi tra le sue braccia. E tra Serena e Miriana? Come vanno le cose? Nelle scorse ore la Enardu ha risposto a una domanda sulla Trevisan e…

Miriana e Serena, niente rivalità

“Lui è innamorato, è difficile perché un uomo orgoglioso. Sarà difficile il perdono. Mi auguro che loro siano felici, vedo in lei tanta sofferenza e mi dispiace”, dichiarava qualche giorno fa la Trevisan a Mattino 5. A Pomeriggio 5, invece, diceva: “Sono single! Ma è una condizione meravigliosa”. A proposito di queste parole, Serena è stata stuzzicata dai suoi fan su Instagram che le hanno chiesto che cosa pensasse di quanto detto da Miriana. “Non guardo Pomeriggio 5”, ha tagliato corto la Enardu che continua a evitare la ‘rotta di collisione’ con la showgirl. Ed anche quest’ultima adotta lo stesso atteggiamento. Insomma, chi pensava che le due donne si sarebbero in qualche modo stuzzicate a distanza si dovrà ricredere. Pare che entrambe non hanno la benché minima idea di bisticciare.

Serena: “Ho un brutto vizio. Molti di voi lo hanno capito”

Serena, dopo aver visto l’incontro al GF Vip tra Pago e Miriana (la partenopea consigliò all’ex di tornare dall’ex tronista), ha dichiarato: “Ho un brutto vizio. Molti di voi lo hanno capito, altri no perché continuano ad arrivarmi a raffiche delle domande legate ad altre persone. Io ho il brutto vizio di non parlare degli altri se non in loro presenza”. Anche Miriana non si è mai sbilanciata sulla sarda, eccezion fatta in un’intervista rilasciata a Chi: “Al posto di Serena non sarei entrata nella Casa del GF Vip. Io avrei aspettato. Come ho già fatto in passato e non aggiungo altro. Questo viaggio Pacifico lo deve fare da solo… Ha cercato una comunicazione che, secondo me, non c’è stata. La carta del GF Vip è stato un tentativo. Sicuramente sta soffrendo e non bisogna accanirsi contro di lei”.