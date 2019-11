Serena Enardu furiosa: “Incidente stradale? Fake news!”

Serena Enardu furiosa su Instagram per la bufala sul suo incidente stradale

Nelle ultime ore si è diffusa una notizia secondo cui Serena Enardu sarebbe stata coinvolta in un incidente stradale grave. Non appena la cosa è arrivata alle sue orecchie, la Enardu ha subito smentito tutto con una story su Instagram in cui ha specificato che si trattava di una bufala. Ormai però il fatto si stava diffondendo a tal punto che ha dovuto fare altre story in cui ha fatto vedere a tutti i suoi fan di stare bene e di non aver avuto alcun incidente stradale. Con l’occasione, però, ha voluto dire la sua tirando una frecciatina rivolta a coloro che si divertono ad inventare notizie su di lei.

Serena Enardu, “Sono viva e sto benissimo”: il chiarimento dopo la fake news

“Sono viva e sto benissimo mi dispiace per tutte quelle persone che non hanno fatto in tempo a leggere il mio messaggio su Instagram dove smentivo il mio incidente”. Serena Enardu ha così esordito in una story dove ha spiegato che la notizia sul suo incidente non era altro che una bufala. “Dobbiamo capire che c’è in giro gente malata e che ha problemi e passa il tempo in questo modo. Io ci somno abituata e non ne faccio un dramma ma mi dispiace per coloro che non sono abituate e credono a quello che leggono” conclude rivolgendosi furiosa a coloro che hanno inventato la storia.

Serena Enardu ha finalmente voltato pagina?

Dopo aver rassicurato tutti i suoi follower sul suo stato di salute e dopo aver smentito apertamente la notizia sull’incidente stradale diffusa nelle ultime ore, Serena Enardu ha voluto lanciare un messaggio positivo ai suoi fan: “Sono in perfetta forma e sono anche molto molto serena, vi dico la verità”. Forse ha voluto smentire le voci sulla sua presunta crisi per Pago.