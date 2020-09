Tra i tanti telespettatori che stanno seguendo la prima puntata di Tale e Quale Show 2020 c’è anche Serena Enardu. L’intraprendente influencer lanciata da Maria De Filippi non si è persa l’esordio nello show del suo ex fidanzato Pago. Dopo le esperienze a Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip l’artista sardo è tornato a cantare e ha deciso di ripartire dallo show di Carlo Conti per scrollarsi di dosso i gossip che l’hanno visto protagonista nell’ultimo anno. La prima imitazione di Pacifico Settembre non è stata per niente facile ma il 49enne ha lasciato tutti senza parole. L’ex marito di Miriana Trevisan ha indossato i panni di Francesco Gabbani e ha ricevuto consensi e applausi grazie alla sua convincente performance di Viceversa (video più in basso). Una esibizione che ha messo d’accordo giurati (Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello) e pubblico ma che è piaciuta tanto pure a Serena.

Le parole di Serena Enardu dopo l’imitazione Pago a Tale e Quale Show

Pochi minuti dopo l’imitazione di Francesco Gabbani di Pago Serena Enardu ha condiviso su Instagram una story alquanto eloquente. Su uno sfondo completamente nero ha scritto la parola “superlativo”. Un riferimento ben preciso alla prova dell’ex compagno, che è piaciuta a tutti a Tale e Quale Show. Raggiunta da noi di Gossipetv l’ex tronista di Uomini e Donne ha confermato il nostro pensiero. “Pago l’ho visto…è stato veramente bravo!”, ci ha detto la gemella di Elga Enardu. Nonostante la rottura burrascosa di qualche mese fa Serena è ancora molto legata a Pacifico e continua a fare il tifo per lui e per il suo percorso artistico.

#taleequaleshow ???? Pago ↔ Francesco Gabbani#taleequaleshow Gepostet von Tale e Quale Show am Freitag, 18. September 2020

Perché Serena Enardu e Pago si sono lasciati dopo il Grande Fratello Vip

Dopo il ritorno al Grande Fratello Vip Serena Enardu e Pago si sono lasciati. Prima hanno trascorso la quarantena insieme e poi hanno scelto di prendere strade differenti. A dividerli, tra i tanti motivi, una vecchia questione legata a Temptation Island Vip e al rapporto tra Serena e il tentatore Alessandro Graziani. Nelle ultime settimane sui social network sono arrivati dei segnali di distensione tra la Enardu e Pacifico. In una intervista il cantautore non ha escluso un nuovo riavvicinamento. “Mai dire mai”, ha ribadito.