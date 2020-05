Serena Enardu: futuro in tv? Parla la sarda, Pago in isolamento fiduciario

Serena Enardu: futuro in tv? L’ex tronista si racconta, Pago in isolamento fiduciario

Serena Enardu, chiacchieratissima negli ultimi mesi (prima per la sua partecipazione a Temptation Island Vip, poi per quella al Grande Fratello Vip 4), si è raccontata ai propri fan di Instagram. L’ex tronista sarda, che è tornata a fare coppia con Pago dopo un addio assai rumoroso – consumatosi nel reality delle tentazioni -, pare che non voglia più sentire parlare di tv. Nel suo futuro non c’è, per sua volontà, alcuna voglia di intraprendere un progetto per il piccolo schermo. Lei stessa ne ha spiegato i motivi, dichiarando che i suoi sforzi sono più rivoli al mondo digitale del web. Nel frattempo Pago, che nei giorni scorsi è stato a Roma a trovare suo figlio (nato dalla relazione vissuta con Miriana Trevisan), è in isolamento fiduciario.

Serena, stop alla tv: “Mi piace la verità dei social”

Progetti in tv per la Enardu? “Non ne ho, sinceramente. Prima di entrare al Grande Fratello Vip il mio agente mi ha detto: ‘Serena, cosa vorresti fare in tv?’ Gli ho detto: ‘Niente, non vorrei proprio niente'”, ha confidato l’ex tronista di Uomini e Donne. “A me piace stare sui social – ha aggiunto –, mi piace la verità dei social. Posso stare tranquillamente nella mia vita e mostrarmi per quello che sono, senza andare per forza in uno studio a truccarmi in modo diverso.” Tuttavia una porticina l’ha lasciata aperta: “Se dovesse però capitarmi qualcosa di interessante che sta nelle mie corde lo farò. Però, progetti e voglia di tornare in tv, no.”

Pago e Serena, la coppia è tornata a essere felice

E Pacifico? Come sta? “Pago non sta facendo la quarantena da solo. Sta facendo l’isolamento fiduciario, che è una misura di prevenzione prevista nell’ordinamento della regione Sardegna per contrastare e prevenire il coronavirus”, ha spiegato la Enardu che con il cantante ha superato tutti gli ostacoli sentimentali. Oggi la coppia è tornata a essere felice.