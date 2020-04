Serena Enardu festeggia il figlio mentre Pago diventa una furia sui social

Serena Enardu festeggia il compleanno del figlio Tommy mentre Pago diventa una furia sui social

Serena Enardu festeggia suo figlio Tommaso. Il giovanotto, oggi 27 aprile, compie 15 anni e l’ex tronista di Uomini e Donne, per l’occasione, gli ha dedicato un lungo post su Instagram, corredandolo con il video della sua nascita. Nel frattempo, il compagno della sarda, Pago, ha letteralmente perso le staffe con una fan. Sono volati gli stracci: tutto è cominciato quando l’utente ha invitato il cantante ad andare a “raccogliere i pomodori”. La provocazione è giunta dopo che Pacifico aveva scritto un messaggio social in cui si chiedeva che piega prenderà il futuro degli artisti in seguito alle restrizioni imposte dal Covid-19.

Serena e Tommy, un legame viscerale

“Cagliari 27/04/2005 h.2:00. 15 anni fa sei arrivato nella mia vita, stravolgendola completamente. Sei stato e sarai per sempre la mia bussola”. Così esordisce Serena nel festeggiare Tommy. “Con la tua forza – prosegue – e la tua determinazione mi hai insegnato che la felicità è ‘essere se stessi’. Fin da quando ti ho preso in braccio per la prima volta ti ho osservato per capire come fossi, cosa ti piacesse e cosa no. Ho voluto capire quali fossero le tue preferenze e le tue passioni che ho cercato sempre di rispettare, dico ‘ho cercato’ perché non è semplice sai?”. E ancora: “Spesso noi genitori tendiamo ad ‘indirizzare’ e se qualche volta l’ho fatto perdonami! Io ho scelto di stare affianco a te, non sopra, non sotto… un motivatore, un tifoso, il pubblico durante la maratona della tua vita, io ci sarò sempre a incitarti, incoraggiarti a raggiungere i tuoi obbiettivi! Sii ciò che desideri perché solo così sarai felice per sempre”.

Pago perde la pazienza con una fan: “Va a cag…e”

“Ma tu che sei schierata in prima linea trovi la voglia e il tempo di venirmi a scassare la minc…ia? Ma va a cag….e, va.. sparisci e trovati tu qualcosa da fare per te invece di sparare min…ate nei social degli altri. Addio”. Così un furioso Pago nei confronti della fan che l’ha provocato, consigliandogli di “andare a raccogliere i pomodori”.