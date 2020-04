Serena Enardu ancora distante da Pago: l’ex tronista sbotta, ecco perché

Pago fa ritorno in Sardegna e si mette in auto-isolamento per 14 giorni: i fan sollevano dubbi, Serena chiarisce la situazione

Come ben sappiamo, il cantautore nei giorni scorsi aveva lasciato la fidanzata in Sardegna per volare a Roma, dove vive l’ex moglie Miriana Trevisan e il figlio Nicola. Nessuna rottura tra Pago e Serena Enardu, semplicemente un modo per riabbracciare il figlio avuto dalla relazione precedente. Pochi giorni fa, l’ex gieffino è tornato a Cagliari, presso l’abitazione dell’ex tronista. Al contrario di quel che ci si aspettava, magari un bentornato romantico, la Enardu e Settembre hanno deciso di restare distanti nonostante vivano sotto lo stesso tetto. Pago, attualmente sta vivendo un periodo di auto-isolamento della durata di 14 giorni, senza avere contatti con Serena e il figlio della donna, Tommaso. Il motivo? Entrambi hanno scelto di tutelarsi per via dei recenti spostamenti del cantante ed evitare eventuali contagi da Coronavirus. Alcuni follower, però, non hanno ben capito la scelta dei due e hanno addirittura ipotizzato che fosse solo l’ultima mossa per far parlare di se. Poche ore fa, Serena ha replicato agli attacchi dei fan attraverso numerose story di Instagram.

Serena Enardu replica alle accuse: “Non stiamo giocando, è tutela della nostra vita!”

“Mi sono arrivati un sacco di messaggi dove mi hanno scritto ‘Serena stai tranquilla tanto nessuno verrà a controllare’. Il discorso è questo, tutti siamo liberi di decidere di seguire le regole o di non seguirle. Poi c’è un altro fattore importantissimo che è il buon senso e l’amor proprio. Io e Pago per 14 giorni possiamo tranquillamente stare attenti e non rischiare”, ha dichiarato poche ore fa la sarda su Instagram. Iniziativa non compresa, però, dai fan che hanno letteralmente irritato la Enardu: “È una cosa seria, non è un gioco, non stiamo giocando a nasconderci per far vedere che non stiamo insieme, poi in realtà stiamo insieme, è semplicemente la tutela della propria vita. Abbiamo deciso di fare le cose come si deve, ma non perché ce l’hanno imposto, ma perché ci teniamo alla nostra salute. Pago rispetta noi e noi rispettiamo lui. Nessuno per 14 giorni di isolamento morirà”.

L’appello dell’ex gieffina: “Non abbassiamo la guardia”

Dopo aver chiarito la situazione di Pago, Serena ha voluto lanciare un’appello a chi in questo periodo ha voluto ironizzare sull’emergenza sanitaria: “Ci sono persone che stanno ancora morendo, quindi non c’è da commentare o storcere il naso. Dobbiamo stare attenti e non abbassare la guardia. Sento dai vostri messaggi che si sta cominciando ad abbassare la guardia, come se stesse già passando. Non è così”.