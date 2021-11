Serena Enardu esplode contro Miriana, poi scopre gli ‘altarini’ sul GF Vip

Pare che Miriana Trevisan abbia fatto una chiara insinuazione sulla fine del percorso di Pago e Serena Enardu al Grande Fratello Vip. Parlando con Alex Belli, la showgirl avrebbe fatto un paragone con il percorso fatto dal suo ex marito nella Casa di Cinecittà. Il cantante prese parte al reality show, seguito dalla Enardu. Dopo aver partecipato a Temptation Island Vip, l’ormai ex coppia si ritrovò proprio nella Casa. Per molti la presenza di Serena portò problemi a Pago, che fu poi eliminato al televoto.

Sembra proprio che la Trevisan abbia la stessa opinione di questi telespettatori. Serena, però, non ci sta e si lascia andare a un duro sfogo sul suo profilo di Instagram. Attraverso le Stories, la Enardu fa presente che “Alex Belli ha chiesto un consiglio a Miriana Trevisan su Delia e sul fatto se entra”. Detto ciò, ha aggiunto: “E quella che gli risponde ‘attento che se entra rischi che come Pago esci perché è entrata Serena’”. Le parole di Miriana non sono per nulla piaciute alla Enardu, che appare davvero fuori di sé.

A questo punto, Serena decide di svelare qualche dettaglio sulle dinamiche riguardanti le coppie. Innanzitutto, consiglia al pubblico di togliersi “le fette di prosciutto dagli occhi”. Detto ciò, ha precisato che “certe persone nella Casa del Grande Fratello non sarebbero mai entrate se poi dopo non ne fossero entrate altre”. Con questo, pare voler dire che Pago non sarebbe entrato se lei non l’avesse poi seguito! Pertanto, entra nel dettaglio sull’argomento:

“Ovvero la dinamica di Serena e Pago era la dinamica di Serena e Pago. Pago è entrato nella Casa del GF per una dinamica di coppia, Alex Belli idem”

A questo punto, si chiede il motivo per cui Miriana Trevisan si trovi al GF Vip 6: “Perché ti sei fatta i ca..i miei. Quindi diciamo grazie a Serena, grazie a Delia, si parla anche di voi”. La Enardu non le manda a dire e con le sue parole fa ben intendere di essere fortemente infastidita dal confronto fatto da Miriana nella Casa di Cinecittà.

Non è la prima volta che, nel corso di questa nuova edizione, Serena attacca la Trevisan. Hanno in comune un passato con Pago e finora l’ex tronista non aveva mai apertamente lanciato attacchi così importanti. Qualche giorno fa, invece, ha attaccato duramente Miriana per il comportamento che ha tenuto con Nicola Pisu, eliminato la scorsa settimana.