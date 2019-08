Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip: “Un motivo c’è”, parla Elga

Temptation Island Vip 2019, Serena Enardu e Pago nel cast: la coppia pronta a vincere la sfida

Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip saranno di sicuro tra le coppie più osservate del cast 2019. Abbiamo conosciuto Serena Enardu a Uomini e Donne, dove è stata tronista e ha fatto sognare i fan con la sua storia d’amore con Giovanni Conversano. Le strade dei due ex protagonisti del Trono Classico si sono divise ormai diversi anni fa, entrambi hanno ritrovato la felicità, e la stabilità, accanto ad altre persone. Serena e Pago sono fidanzati da molto tempo, lui è un cantautore e ha alle spalle una storia d’amore con un’altra donna dello spettacolo, Miriana Trevisan. Oggi Serena e Pago sono pronti a mettere alla prova il loro amore, ma perché hanno deciso di farlo a Temptation Island Vip? Vedendoli insieme, felici e innamorati sui social network, molti si sono domandati perché avevano bisogno di partecipare al reality show estivo.

Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip, perché hanno scelto di partecipare? Parla Elga

Nel programma, infatti, si suppone che le coppie arrivino per risolvere problemi o fare chiarezza sui propri sentimenti. A quanto pare anche Serena e Pago hanno avuto le loro buone ragioni per partecipare! Lo ha detto Elga Enardu, la sorella gemella di Serena, che rispondendo alle domande dei fan su Instagram ha risposto anche a una domanda simile. Le è stato chiesto infatti perché Serena e Pago hanno deciso di partecipare a Temptation, Elga ha risposto così: “Un motivo di sicuro c’è, però aspettiamo la prima puntata per scoprirlo tutti assieme”. Non si è sbilanciata insomma, o forse non poteva farlo perché verrà raccontato tutto nella prima puntata con la presentazione delle coppie di Temptation Island Vip 2019 – tra cui c’è anche Er Faina, al centro di enormi polemiche in questi giorni -.

Temptation Island Vip, Serena e Pago: “Mi auguro che escano felici”

Hanno chiesto a Elga anche se, secondo lei, Serena e Pago a Temptation Island Vip usciranno insieme o separati. Ovviamente lei non ha saputo, né ha potuto, dare una risposta chiara e certa: “Credetemi non mi sono fatta questa domanda. Il viaggio nei sentimenti, come dicono loro, è veramente un viaggio nell’ignoto. Quindi non lo posso sapere. Mi auguro solo che escano entrambi felici, assieme o separati”.