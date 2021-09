Serena Enardu e Jorge Lorenzo, il gossip esplode: parla l’ex tronista

Jorge Lorenzo, 34 anni e campione spagnolo della Moto Gp, e Serena Enardu, 45 anni ed ex tronista di Uomini e Donne nonché ex volto del GF Vip e di Temptation Island Vip, si stanno frequentando? il gossip è impazzato nelle scorse ore dopo che su Instagram alcuni utenti hanno segnalato che la sarda e l’iberico si trovavano nel medesimo resort. Le voci che avrebbero voluto Serena con il cuore battente all’impazzata dopo la conclusione della lunga love story con il cantante Pago, al secolo Pacifico Settembre, si sono rincorse lungo tutta la giornata di sabato 4 settembre. Vedendo la situazione, sulla vicenda è intervenuta la stessa Serena che ha spiegato come stanno le cose tra lei e il centauro.

La vicenda ‘rosa’ che ha coinvolto l’ex tronista e Lorenzo è vera, ma solo in parte. In particolare è vero che si trovavano nella stessa struttura alberghiera, è vero che si sono conosciuti e hanno trascorso del tempo assieme in piscina ed è vero che c’è simpatica reciproca. Ma non è vero che è scattata la scintilla: nessun flirt in corso ha specificato la Enardu su Instagram, placando il gossip.

“Non mi sono mai nascosta dietro un dito per cui se avessi avuto un flirt, una relazione o ci fosse l’inizio di una storia con chiunque sarei la prima a dirlo”. Così l’ex compagna di Pago in merito al gossip rovente esploso attorno a lei e al fuoriclasse spagnolo delle due ruote. Serena ha poi confermato di aver avuto modo di parlare con lo sportivo e di averlo conosciuto, spiegando di aver trovato una persona molto simpatica, disponibile e alla mano. “Tra l’altro ha legato moltissimo con Tommaso”, ha concluso la Enardu, in riferimento a suo figlio.

Serena Enardu e Pago, nessun ritorno in love: vite da single

Di recente Pago ha sottolineato che con Serena non c’è stato alcun ritorno di fiamma e che le loro strade si sono definitivamente separate. Tra i due resta comunque stima e affetto. Da quando si è conclusa la love story sia l’ex tronista sia il musicista hanno condotto vite da single. Non li ha scalfiti nemmeno uno straccio di gossip, di un mezzo flirt, eccezion fatta per quello che ha coinvolto l’ex volto UeD e Lorenzo. In questo caso, però, prontissima la smentita della stessa Enardu. Il suo cuore, come quello di Pacifico, continua a batter in solitudine.