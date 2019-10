Serena Enardu dimagrita: “Il cibo non scendeva ma sto bene”

Serena Enardu dimagrita dopo Temptation Island Vip, l’ex tronista ammette tutto su Instagram

Serena Enardu dopo Temptation Island Vip è dimagrita molto, se ne sono accorti anche Maria De Filippi e tutti i presenti nello studio di Uomini e Donne. Anche Pago ha confermato che la sua ex fidanzata è dimagrita davvero tanto dopo il reality show. Tutto è venuto fuori dal confronto nello studio di Uomini e Donne, ma i fan di Serena avevano già notato tutto con video e foto su Instagram. Per questo in tanti si sono preoccupati per lei, perché comunque partiva da un fisico già molto asciutto e vederla ancora più magra ha fatto preoccupare tutti. Serena ha ricevuto tanti messaggi da parte dei fan, in cui le hanno detto di mangiare di più e rimettersi in forma. Lei ha deciso di rispondere con dei video tra le stories su Instagram.

Serena Enardu dopo Temptation Island Vip è dimagrita troppo? “Peso 48 chili, ne ho persi 6”

Serena ha prima ringraziato per il sostegno e l’affetto dimostrato, poi ha provato a rassicurare tutti: “Volevo dirvi che sto bene, che sono tranquilla. Mi mandate un sacco di messaggi dove mi chiedete di ingrassare, di mangiare. Sto mangiando, ve lo assicuro. Diciamo che ho perso in tutto sei chili, da 54 chili sono arrivata a 48”. I chili persi sono tanti nel suo caso, perché come abbiamo già detto Serena Enardu era già magra, non aveva bisogno insomma di perdere peso. Tuttavia il periodo dopo Temptation e dopo Pago, che ha rivisto a Uomini e Donne, l’hanno portata a dimagrire: “Effettivamente c’è stato un periodo in cui ho mangiato molto poco, perché non mi scendeva proprio la roba da mangiare”. Adesso sta meglio e ha intenzione di recuperare, seppure senza fretta. Non le interessa molto il suo aspetto fisico, ha detto, seppure lo curi molto.

Temptation Island Vip, Serena Enardu racconta: “Importante cosa c’è dentro, non preoccupatevi”

“Nel momento in cui una persona non sta bene, è più debole di testa è giusto che si occupi di quello”, ha precisato. Serena ha poi proseguito: “Per me l’importante è quello che c’è dentro, non quello che c’è fuori. Ripeto, curo tanto l’aspetto esteriore e mi fa piacere però non è la mia priorità”. Ha apprezzato i messaggi in cui i fan hanno notato che è dimagrita dopo Temptation Island Vip, leggendo affetto nelle raccomandazioni di mangiare. E non ha torto, d’altronde. Infine ha ribadito: “Vi assicuro che sto bene, sto bene bene bene. Tranquilli, non preoccupatevi”.