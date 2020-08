Serena Enardu, bagarre social: “C’è il nuovo fidanzato”, ma non è così

Serena Enardu, in queste ultime ore, sta ricevendo dure accuse da parte di molti utenti su Instagram. In particolare, ciò sta accadendo dopo una foto da lei stessa pubblicata sul social, che la ritrae in compagnia di un uomo, Michele. I due sono vicini e sorridono insieme, sdraiati al mare. Ed ecco che si accende, improvvisamente, la polemica. Sono diversi i commenti negativi che notiamo sotto il post condiviso da Serena. Molti utenti sembrano davvero convinti che la Enardu abbia ritrovato l’amore dopo la fine della sua storia d’amore con Pago e che stia prendendo in giro tutti. I suoi fan più affezionati, invece, intuiscono immediatamente che si tratta semplicemente di un amico. A chiarire la situazione, una volta per tutte, ci pensa la stessa Serena. Scendendo nel dettaglio, la Enardu ci tiene a specificare che l’amicizia tra uomo e donna esiste. Con queste semplici parole, fa appunto intendere che Michele è semplicemente un suo amico.

“Un altro pollo da spennare ha trovato, poveraccio” e ancora “Lo sapevo che hai trovato un altro, altro che Pago”, questi sono solo alcuni dei tantissimi commenti che possiamo notare sotto la foto che ritrae Serena in compagnia di un suo amico. C’è chi addirittura si congratula con lei! Dopo aver letto queste parole, la Enardu non può non intervenire attraverso le Stories su Instagram. Vicina al suo amico Stefano afferma: “Voglio dirvi una cosa, al mondo esistono anche amici uomini”. In questo modo, Serena tenta di placare gli animi e dà la conferma ai tanti fan che sono corsi in sua difesa sotto il post. Nel frattempo, la sua rottura con Pago continua a essere un argomento centrale nel mondo del gossip. Sembra che i due, dopo mesi di allontanamento, abbiano cercato un riavvicinamento, ma senza ottenere alcun risultato.

Nessun ritorno di fiamma tra Pago e Serena. Come già vi abbiamo spiegato, sul settimanale Chi è stato riportato il recente incontro tra i due a Cagliari, in Sardegna. Quanto accaduto tra loro, però, non ha portato a un riavvicinamento sentimentale. Pare che, effettivamente, questo tentativo di riconciliazione ci sia stato ma che sia poi fallito. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà in futuro tra Pago e Serena. Nel frattempo, la Enardu ci tiene a mettere i puntini sulle ‘i’ sulle ultime ipotesi fatte dagli utenti riguardanti la sua vicinanza con un altro uomo.