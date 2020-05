Serena e Pago: dopo le burrasche d’amore un figlio? Parla la coppia

Serena Enardu e Pago: dopo le burrasche d’amore un figlio? Parla la coppia

Pago e Serena Enardu hanno vissuto le burrasche d’amore, ma ne sono usciti, alla fine, illesi. Certo la traversata, iniziata a Temptation Island Vip e conclusasi al Grande Fratello (sempre vip), non è stata semplice e indolore. Ma, a conti fatti, la coppia ha resistito e oggi è solida e unita. Così, sono tornate a farsi tambureggianti le voci che parlano della possibilità che i due sardi possano allargare la famiglia. Cosa c’è di vero? Il cantante e l’ex tronista di Uomini e Donne stanno realmente pensando a un figlio? Sulla questione sono intervenuti proprio i diretti interessati, confidandosi su Instagram con i propri fan.

Pago e Serena, figli? “No grazie”

Pago, 48 anni (49 il prossimo 30 agosto), e Serena Enardu, 43 anni (44 il prossimo 19 luglio), non stanno pensando di avere un bebè. Loro stessi lo hanno dichiarato a chiare lettere rispondendo a una domanda diretta sul tema. “No”, la replica sia del cantante sia dell’influencer. Insomma, nel futuro della coppia si intravede parecchio amore e tanto affetto ma non un figlio. D’altra parte la questione era già stata affrontata nei mesi scorsi e la risposta dei due era stata la medesima data nelle scorse ore. Nulla è cambiato. E probabilmente nulla cambierà

Serena e la tv: “Meglio i social”

Di recente l’ex tronista, sempre via social, ha parlato anche del suo futuro professionale. C’è la tv? “Prima di entrare al Grande Fratello Vip il mio agente mi ha detto: ‘Serena, cosa vorresti fare in tv?’ Gli ho detto: ‘Niente, non vorrei proprio niente’”, ha confidato la Enardu. “A me piace stare sui social – ha aggiunto –, mi piace la verità dei social. Posso stare tranquillamente nella mia vita e mostrarmi per quello che sono, senza andare per forza in uno studio a truccarmi in modo diverso.” Tuttavia una porticina l’ha lasciata aperta: “Se dovesse però capitarmi qualcosa di interessante che sta nelle mie corde lo farò. Però, progetti e voglia di tornare in tv, no.”