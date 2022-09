La stagione estiva volge al termine e il piccolo schermo italiano scalda i motori, apprestandosi a riaccogliere sulle reti della tv generalista i volti ‘classici’ che terranno compagnia la pubblico nel 2022/2023. Tra i protagonisti su Rai Uno, riecco Serena Bortone, che si è guadagna la riconferma grazie agli ottimi ascolti di Oggi è un altro giorno. Il talk, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14, riaprirà i battenti il 5 settembre. E saranno diverse le novità, a partire dal cast. Due i nuovi ingressi: Francesco Oppini – telecronista sportivo, ex gieffino vip nonché figlio di Alba Parietti – e Laura Freddi – showgirl, conduttrice ed anche lei ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Oppini e Freddi andranno ad aggiungersi agli altri ospiti fissi della trasmissione, vale a dire a Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi, Memo Remigi ed Antonio Mezzancella. Altra novità del programma sarà il maggiore spazio che Serena Bortone riserverà alle performance dal vivo degli ospiti che via via accoglierà in studio.

A proposito di ospiti: per la prima puntata, quella di lunedì 5 settembre, attesi Paola Gassman e Ugo Pagliai per omaggiare il centenario della nascita di Vittorio. Nel talk interverrà, in collegamento da New York, anche la secondogenita del ‘Mattatore, Vittoria.

Nel corso della puntata ci sarà anche un focus su una delle interpretazioni leggendarie di Vittorio Gassman, cioè quella di cui fu protagonista nel film Il Sorpasso, capolavoro del regista Dino Risi (la pellicola è uscita ben 60 anni fa).

Si porrà quindi attenzione sui tormentoni estivi passati e presenti grazie alla presenza in studio di Johnson Righeira. Spazio poi a Maria Alberta Bifaretti che parlerà del dramma dei desaparecidos argentini.

La seconda parte del talk avrà invece il compito di fornire un quadro esaustivo e chiaro sull’attualità e di fare il punto sulla situazione politica. Il periodo è più che caldo visto che domenica 25 settembre gli italiani saranno chiamati al voto per decidere le sorti del Paese. La Bortone ospiterà i membri dei vari partiti, con interviste e approfondimenti.