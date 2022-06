Oggi è un altro giorno è finito, Bortone saluta in lacrime: “Pochi credevano”

Si è conclusa questo pomeriggio, 3 giugno, su Rai Uno la seconda stagione di Oggi è un altro giorno, il talk show di Serena Bortone diventato per gran parte del pubblico della rete ammiraglia Rai un vero e proprio punto di riferimento “postprandiale” del palinsesto.

Lo show di Serena Bortone è giunto quest’anno alla sua seconda edizione, non senza alti e bassi. La conduttrice campana ha dovuto far fronte negli ultimi due anni (come tanti altri colleghi, d’altra parte) ai chiari di luna del Covid (che lei stessa si è presa) e all’assenza di pubblico in studio, ma è riuscita in ogni caso a costruire intorno a sé una trasmissione diventata per molti un piccolo grande cult.

Un lavoro per molti versi magistrale, frutto dell’impegno di una grande squadra di autori e ospiti (fissi e non) che ha reso il format quello che è oggi. Non c’è dunque da stupirsi se questo pomeriggio, salutando il pubblico a casa e dando l’appuntamento a settembre, la sua conduttrice si sia parecchio commossa.

Dopo essersi congedata dai suoi ospiti, dunque, Serena Bortone si è ritagliata uno spazietto per i saluti di rito. Poche parole e subito è scoppiata in lacrime, togliendosi anche un piccolo sassolino dalla scarpa. Nel suo discorso, la Bortone ha infatti tenuto a sottolineare che quando questa avventura è iniziata, due anni fa, in pochi avrebbero puntato su di lei. Ecco il motivo dietro al suo ringraziamento al direttore di Rai Uno Stefano Coletta, che tra l’altro è stato più volte invitato in trasmissione. Qui sotto potete recuperare un estratto delle parole della Bortone:

“Oggi si è chiusa una stagione magnifica e faticosa. Quando abbiamo cominciato due anni fa in pochi credevano in questo programma, ma ci credeva il direttore di Rai Uno Stefano Coletta che ringrazio ancora una volta per aver scelto me per questa fascia così orgogliosamente popolare della rete popolare. E ci credevano le donne e gli uomini che hanno scelto di intraprendere con me questo viaggio umano e professionale quando ancora eravamo poco più che un’incognita”.

Gli ospiti dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno prima della pausa estiva

L’ultima puntata di questa seconda stagione di Oggi è un altro giorno ha visto partecipare Romina Power e Cristiano Malgioglio. Si è dunque trattato di un pomeriggio di puro divertimento senza il classico spazio dedicato alla guerra in Ucraina, che in un contesto festoso del genere sarebbe apparso stonato.

Non che la Power o Malgioglio abbiano regalato chissà quali emozioni, in ogni caso. La ex di Al Bano ha parlato della sua carriera e dei suoi vecchi amori come avrebbe fatto anche in una puntata di Domenica In qualunque. Stesso discorso per Malgioglio, che è tornato a parlare per l’ennesima volta dei suoi personali idoli: Mina, Jennifer Lopez, Sofia Loren e del giovane Sam Ryder, il rappresentante dell’Inghilerra a Eurovision 2022.