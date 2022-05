Albano, 79 anni: auguri, è botta e risposta tra Romina e Loredana Lecciso

Pioggia di auguri per Albano Carrisi, che oggi 20 maggio 2022 ha tagliato il traguardo dei 79 anni. Naturalmente non potevano mancare gli omaggi social dell’ex moglie Romina Power e della sua attuale compagna Loredana Lecciso. Come accaduto lo scorso anno, a battere tutti sul tempo è stata la cantante statunitense che su Instagram, di prima mattina, ha fatto campeggiare un post dall’alto tasso nostalgico. Nella fattispecie l’artista ha scodellato cinque fotografie (tre in bianco e nero e due a colori) del bel tempo che fu assieme a Carrisi. Ovviamente il tutto è stato impreziosito con una dolce didascalia.

“Tanti auguri, Albano! Che questo giorno del tuo compleanno ti porti tanta felicità!”, il zuccheroso commento di Romina. A poche ore di distanza dal messaggio dell’americana, ecco che si è fatta viva Loredana Lecciso. “Auguri Al”, si è limitata a scrivere la showgirl su Instagram, aggiungendo un cuoricino rosso sotto allo scatto in cui la si vede sorridente abbracciata al cantante di Cellino San Marco. Insomma, un botta e risposta tra passato e presente: il bianco e nero a cui ha fatto da contraltare una nitida istantanea contemporanea. Questa la differenza plastica delle foto postate dall’ex moglie di Albano e da Loredana, ossia una sorta di emblema dell’amore mitico di un tempo ormai trascorso e di quello quotidiano dell’oggi.

Loredana Lecciso e Albano, niente matrimonio: capitolo chiuso

Da anni si vocifera di un possibile matrimonio tra Carrisi e la Lecciso. Fino a un po’ di tempo fa pareva, almeno secondo i diretti interessati, che ci fosse la volontà di convolare a nozze. Di recente, invece, sia Albano sia Loredana hanno allontanato tale ipotesi, spiegando che il loro legame non ha bisogno di alcun vincolo. Altrimenti detto, i fiori d’arancio non arriveranno.

Albano ha avuto sei figli. Quattro nati dalla relazione con Romina (Ylenia nata nel 1970, Yari Marco nel 1973, Cristèl nel 1985 e Romina Jr. Jolanda nel 1987) e due dalla love story con Loredana Lecciso (Jasmine venuta alla luce nel 2001 e Albano Jr., detto Bido nel 2002).