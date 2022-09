Roberto da Crema plana nello studio televisivo di Oggi è un altro giorno, consegnando a Serena Bortone una delle interviste più surreali e scoppiettanti della storia del talk di Rai Uno. Un vero e proprio turbine che, in più passaggi, ha lasciato basiti gli ospiti in studio. Memo Remigi non ha saputo se ridere o piangere, Jessica Morlacchi, nel corso dell’intera chiacchierata del mitologico Baffo, ha fatto delle facce che sono state tutte un programma, Laura Freddi è rimasta disorientata, la padrona di casa Bortone si è divertita un mondo.

In una tv come quella odierna troppo spesso artefatta, affettata e nutrita con personaggi ‘costruiti’, il re delle televendite è stato un vero e proprio toccasana. Se qualcuno volesse avere gratuitamente una lezione di intrattenimento spontaneo e improvvisato, corra immediatamente a vedere la strepitosa e folle performance del ‘Baffo’ a Ogni è un altro giorno.

Pronti via: non appena è entrato in studio, il Baffo ha intonato una canzone a Serena Bortone, così, su due piedi, improvvisando con la sua inconfondibile voce. La giornalista ha subito compreso che avrebbe dovuto condurre in porto un’intervista totalmente fuori dagli schemi. “Boom, fate un applauso però”, ha chiesto Roberto al pubblico, che ha risposto con un tiepido battito di mano. Dopodiché ha fatto una ‘tirata’ superba, come se stesse vendendo se stesso. In studio tutti esterrefatti, piacevolmente disorientati dal ciclonico Baffo. “Non applaudite e allora andate a…”, ha chiosato con ironia, rivolgendosi di nuovo al pubblico.

Spazio poi al leggendario scherzo in onda anni fa su Rai Tre. Roberto, per finta, si mise a vendere l’aeroporto di Linate di Milano e fu talmente convincente che arrivarono in trasmissione chiamate di persone convinte che la struttura fosse davvero in vendita. La performance di allora è stata trasmessa dalla Bortone. “Ma dove l’avete presa ste roba?”, il commento del televenditore, che ha narrato i dettagli di quell’esibizione. Naturalmente urlando. “Mi stai facendo salire un’adrenalina”, ha chiosato la conduttrice. “Devo smettere?”. “No, devi essere te stesso”, il consiglio della giornalista. Baffo non se lo è fatto dire due volte.

Largo poi al termine “eco-pelle”. Roberto ha sostenuto che lo ha inventato lui il termine quando si è ritrovato a vendere abiti che “non erano né di plastica né di pelle”. “Ma sei un genio”, la sottolineatura della Bortone. E da piccolo com’era il Baffo? Sognava di cantare come Adriano Celentano. “Andavo all’osteria con papà. A mio padre offrivano da bere se io cantavo con la scopa Celentano”, ha ricordato. Serena non ha perso l’occasione di far arrivare in studio una scopa e Roberto ha iniziato a saltare e cantare, usandola come microfono, in memoria dei tempi d’infanzia. Uno show surreale, con la Bortone travolta dall’esuberanza dell’ospite: “Ok, ora calmiamoci”. Ovviamente il Baffo ha fatto tutto tranne che quietarsi.

L’intervista ha virato sui primi passi nel mondo commerciale di Roberto. Erano gli anni settanta e lui andava a vendere porta a porta. Il Baffo ha snocciolato una serie di aneddoti incredibili, confidando che con alcune signore ha pure avuto delle scappatelle: “Mai fidanzato con le clienti, ma diciamo che ci sono stati dei momenti piacevoli. Quando andavo con l’aspirapolvere, a volte, trovavo la signora cotonata che mi diceva: ‘Lo provi in camera da letto’. Succedevano cose strane”.

Quando il Baffo riuscì a incontrare George Clooney

Spazio poi all’impresa di quando Roberto riuscì a intercettare George Clooney. Mario Giordano gli disse che c’era il divo sul lago di Como, promettendogli un buon cachet se fosse andato a vedere che cosa stesse accadendo e se avesse fatto un po’ di show. Il Baffo rifiutò e gli propose: “Mi dai cinque volte tanto se riesco a incontrarlo”.

Ovviamente compì l’impresa: “Vado là, affitto un’ape car e inizio con il megafono a urlare: ‘Voglio incontrare Clooney!’. Giungo fuori da casa di George, un sacco di fotografi appollaiati. Io suono, Clooney passa per caso nel cortile e chiede ai suoi bodyguard chi io sia. Gli dicono che sono un famoso venditore tv. Mi ha fatto entrare”. “Applauso”, ha gridato di nuovo al pubblico di Oggi è un altro giorno.

Roberto ha poi improvvisato uno sketch con gli opinionisti del cast del talk, iniziando a battere i suoi famosi pugni su un tavolo fatto arrivare in studio. Show totale, surrealismo televisivo!

Roberto da Crema rovinato dal gioco

La chiacchierata si è poi fatta più mesta. Il Baffo ha raccontato i suoi problemi con il gioco e gli usurai. Ha perso una montagna di soldi, si è rovinato la vita per un certo periodo, andando addirittura in carcere per qualche giorno dopo aver fatto bancarotta fraudolenta. Oggi ha smesso, non è più ricascato nel vizio.