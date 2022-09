La notizia sulle drammatiche condizioni di salute della Regina Elisabetta sta rimbalzando in tutto il mondo; è arrivata anche nello studio di Oggi è un altro giorno, talk pomeridiano di Rai Uno condotto da Serena Bortone. La puntata dell’8 settembre è quindi stata intervallata dalle ospitate previste in scaletta e dagli aggiornamenti relativi alla situazione della sovrana britannica. A un certo punto, la padrona di casa ha coinvolto Francesco Oppini che quest’anno è stato ‘acquistato’ dal programma in qualità di ‘affetto stabile’, vale a dire nel ruolo di opinionista fisso. Chi pensava che il figlio di Alba Parietti si limitasse a un commento banale e retorico, si è sbagliato di grosso. Oppini, sorprendendo un po’ tutti, ha dichiarato che la Regina Elisabetta è un personaggio che non gli è mai stato simpatico. Il discorso è però stato piuttosto confuso ed in studio è calato il gelo.

Serena Bortone, dopo aver informato il pubblico sulle condizioni di Queen Elizabeth, ha ceduto la parola a Oppini, chiedendogli un commento su quanto trapelato dai canali ufficiali d’oltremanica. “Sono abbastanza silenzioso, anzi parecchio, perché, sono sincero, quando succedono certe cose, tanti sono abituati a usare termini retorici ma…”, ha esordito il telecronista sportivo. Dopodiché, ecco la dichiarazione più delicata: “La regina Elisabetta a me non ha mai scatenato una grande simpatia, sono sincero”. In studio silenzio tombale. “Però – ha aggiunto in modo piuttosto confuso – di fronte a ciò che sta accadendo sono quasi pietrificato per una sorta di rispetto alla storia di questa donna, alla storia dell’Inghilterra e alla storia degli ultimi cent’anni. Vedendo queste immagini dall’Inghilterra penso che le cose non potranno migliorare più di tanto”.

“Dalle notizie che arrivano, però… la regina è ancora viva”, si è affrettata a chiarire Serena Bortone. “Lo sappiamo?”, la domanda bruciante di Oppini. Di nuovo gelo in studio, con la conduttrice che ha chiosato: “Io mi attengo alle notizie ufficiali”. Fine dell’intervento di Oppini che poi, nel corso della trasmissione, non è più stato chiamato in causa.

Oggi è un altro giorno, ascolti e share: partenza tiepida per il talk

Oggi è un altro giorno ha riaperto i battenti, con la seconda stagione, lunedì 5 settembre. Sul fronte share e ascolti il talk è partito tiepidamente. La puntata di esordio è stata seguita da 1.34 milioni di spettatori, raggiungendo uno share pari al 13.7%. Il secondo appuntamento è stato visto da 1.29 milioni di utenti (share al 13.4%). Infine la puntata di mercoledì 7 settembre ha catturato l’attenzione di 1.35 milioni di persone (14.1% di share). Numeri non da flop, ma nemmeno da far gridare al successo. La stagione tv, però, è lunga e c’è tutto il tempo per migliorare e tentare di alzare ulteriormente l’asticella.