Oggi è un altro giorno, assente “l’affetto stabile” Oppini. Dov’è finito

Questo pomeriggio, 6 settembre, è andata in onda su Rai Uno la seconda puntata di Oggi è un altro giorno, il salotto di Serena Bortone giunto alla sua terza edizione dopo gli ottimi risultati di ascolto registrati di recente. La nuova edizione della trasmissione di approfondimento, come anticipato già da diversi giorni prima della ripartenza, vede rispetto alle due edizioni precedenti l’ingresso di due personaggi fissi nel cast in veste di “affetti stabili”. Serena Bortone, infatti, ha voluto al suo fianco per tutta la durata della trasmissione anche Laura Freddi e Francesco Oppini, che nei prossimi mesi si affiancheranno a Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi, Memo Remigi ed Antonio Mezzancella.

L’esordio di ieri dei due affetti stabili non è in realtà andato proprio nel migliore dei modi. Al di là di un siparietto iniziale dagli intenti (tragi)comici, i due praticamente non si sono mai fatti sentire. Né Laura Freddi né Francesco Oppini hanno infatti avuto grande spazio di parola, pronunciando si è e no tre o quattro frasi nel corso dell’intera trasmissione. Viene da pensare che dopo tutto sia normale, visto che la trasmissione è fin troppo ricca di opinionisti e che trovare uno spazio degno per ognuno di loro è piuttosto complesso.

Una puntata, ad ogni modo, non basta certo per farsi un’idea di quello che sarà il reale impatto in trasmissione dei suoi due nuovi affetti stabili. Ecco perchè c’era così tanta curiosità rispetto alla seconda chance che Freddi e Oppini avrebbero avuto quest’oggi. Se, tuttavia, Laura Freddi ha effettivamente avuto la possibilità (seppur breve) di farsi notare, non si può dire lo stesso del suo collega. Ad appena una puntata dall’esordio, Oppini è infatti sparito dai radar. Ma come mai?

Perché Francesco Oppini era assente alla seconda puntata di Oggi è un altro giorno?

In questo periodo, il figlio di Alba Parietti è impegnato non soltanto con Oggi è un altro giorno ma ha anche diversi altri impegni di lavoro. In particolare, Oppini è ancora molto attivo come opinionista sportivo su 7Gold Sport.

Lui e Laura Freddi, dunque, non saranno presenti ad ogni singola puntata del format della Bortone, ma si alterneranno. A volte saranno insieme, altre ancora no. Lo stesso Oppini ha tenuto a ricordare via Instagram Stories che farà il suo ritorno in studio giovedì e venerdì. Poi, chissà.