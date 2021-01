Serena Bortone ha sconfitto il Covid: quando torna a Oggi è un altro giorno

Serena Bortone sorride dopo aver sconfitto il Covid. Poco meno di due settimane fa la giornalista e conduttrice di Oggi è un altro giorno (talk pomeridiano di Rai Uno che ha sostituito Vieni da Me di Caterina Balivo) comunicava la sua positività. Ora, tramite i suoi profili social fa sapere che si è negativizzata. Nonostante la positività, la Bortone non ha abbandonato il timone della trasmissione da lei condotta sulla rete ammiraglia del servizio pubblico. Naturalmente non si è recata negli studi di via Teulada 66, conducendo in collegamento da casa (la stessa soluzione era già stata sperimentata in Rai, ad esempio da Carlo Conti, che orchestrò alcune puntate di Tale e Quale Show dalla sua dimora).

Serena tornerà a condurre in studio già da domani, lunedì 25 gennaio. Lei stessa lo ha comunicato nel post diffuso su Instagram in cui ha anche ringraziato i tanti telespettatori che in questi giorni le hanno mandato messaggi di sostegno e pronta guarigione. “Non lo dimenticherò”, ha chiosato, in riferimento all’affetto che le è stato riservato dai fan. Non solo: la Bortone ha anche sottolineato che dalla sua esperienza con il Covid ha “imparato che non si può controllare tutto” e che “l’imponderabile è sempre in agguato”. Da qui il consiglio rivolto a tutti a non confondersi, pensando erroneamente di sentirsi “invincibili”.

Serena Bortone, Carlo Conti t Gerry Scotti: quando la conduzione è da remoto

La notizia relativa alla positività della giornalista Rai ha cominciato a diffondersi durante la mattinata del 14 gennaio. A stretto giro ci ha pensato la diretta interessata a sciogliere i dubbi sulle sue condizioni di salute e a confermare l’indiscrezione, tramite un cinguettio su Twitter. Serena scriveva di aver contratto il Covid, ma che fortunatamente non aveva particolari sintomi.

Proprio per via del decorso della malattia da asintomatica ha potuto proseguire la conduzione di Oggi è un altro giorno, organizzandolo da casa. Da quando c’è la pandemia la tv ha utilizzato in diverse occasioni tale escamotage. Ad esempio, oltre al già citato Carlo Conti, si ricorda la partecipazione da remoto di Gerry Scotti a Tu Si Que Vales.